Πέλλα: Παρίσταναν τους λογιστές και «ξάφρισαν» τρεις γυναίκες μέσα σε μία μέρα

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τα στοιχεία ενός νεαρού άνδρα, ηλικίας 23 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία

Τρεις γυναίκες εξαπατήθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο στην Πέλλα από επιτήδειους που παρίσταναν τους λογιστές. Η Αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση και ταυτοποίησε έναν 23χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως προέκυψε, στις 8 Σεπτεμβρίου οι συνεργοί του τηλεφώνησαν σε τρεις γυναίκες – δύο στην Έδεσσα και μία σε χωριό της περιοχής – και με το πρόσχημα ότι πρέπει να «εκτιμηθούν» χρήματα και κοσμήματα που είχαν στο σπίτι, τις έπεισαν να τα παραδώσουν σε συνεργάτη τους. Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 18.000 ευρώ, κοσμήματα και λίρες αξίας 17.750 ευρώ.

Τα κλοπιμαία φέρεται να τα παρέλαβε ο 23χρονος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών του και τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες απάτες.

