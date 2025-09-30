Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 10 άτομα - Μετέφεραν λαθραία ποτά και φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορεία

Για 13 ολόκληρα χρόνια δρούσε η εγκληματική οργάνωση που μετέφερε λαθραία αλκοολούχα ποτά και φυτοφάρμακα στην ελληνική επικράτεια.

Η έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνέβαλε καταλυτικά ώστε να βρεθεί η αρχή του νήματος, όταν υπήρξε η πληροφορία πως ένας Ουκρανός υπήκοος έστελνε μέσω email σε εταιρείες που πουλούσαν γεωργικά προϊόντα, προσφορές για τα εν λόγω φυτοφάρμακά.

Από εκείνη την ώρα και μετά άρχισαν να ανακαλύπτουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά συνελήφθησαν 10 άτομο ενώ «εγκέφαλος» φέρεται να είναι ο 60χρονος υπήκοος Ουκρανίας.

Πώς τα μετέφεραν

Μέσω τουριστικών λεωφορείων φόρτωναν τα επιμελώς κρυμμένα προϊόντα – αλκοόλ κυρίως βότκα και φυτοφάρμακα – και τα μετέφεραν.

Φαίνεται πως η οργάνωση είχε σχέσεις με ορισμένους τελωνειακούς υπάλληλους στα σύνορα με τη Ρουμανία, και φρόντιζαν, τα λεωφορεία αυτά να ακολουθούν το δρομολόγιο μέσω Ρουμανίας.

Επιπλέον γνώριζαν τις βάρδιες που δούλευαν οι «γνωστοί» τους υπάλληλοι, και κατάφεραν να μεταφέρουν τα προϊόντα.

Έφερναν τα προϊόντα στη δυτική Θεσσαλονίκη σε έναν συγκεκριμένο χώρο, τα ξεφόρτωναν, και στη συνέχεια, σε συνεργασία με ένα τουριστικό γραφείο στην πόλη, τα διοχέτευαν στην αγορά.

Οι έρευνες της αστυνομίας εστίασαν σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και στη Σκιάθο όπου φαίνεται πως οι φιάλες αλκοόλ πωλούνταν κατά μέσο όρο 10 ευρώ τοπ μπουκάλι.

Οι απώλειες – από την απώλεια φορολόγησης και δασμών – για το ελληνικό κράτος ανέρχονται στις 150.000 ευρώ ετησίως.

