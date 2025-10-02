Τραμ: Εκτός λειτουργίας στάσεις στη Γραμμή 7 λόγω της νεροποντής
H κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά», διαξάγεται με προβλήματα
Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του τραμ, λόγω της νεροποντής που έπληξε την Αττική.
H κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο – Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος – Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.
