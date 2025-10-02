Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να προσέχουν κατά τις μετακινήσεις τους
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κακοκαιρία συνεχίζει να «χτυπά» πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ πριν από λίγο «ήχησε» το 112 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Το μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής προειδοποιεί «για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις βραδινές ώρες της 2/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 3/10/2025».
Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να προσέχουν κατά τις μετακινήσεις τους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:06 ∙ WHAT THE FACT
Αντίο 25η Δεκέμβρη: Ποια χώρα ξεκίνησε από τώρα τους εορτασμούς για τα Χριστούγεννα
22:57 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μείωση τιμών 5% σε 1.000 κωδικούς σουπερ μάρκετ - Πότε θα ξεκινήσει
22:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόντης: «Είμαστε απογοητευμένοι – Είναι άδικο για τα παιδιά»
22:27 ∙ WHAT THE FACT
Νόμισμα «θησαυρός»: Ένα σπάνιο 2ευρω που θα σας αποφέρει πολλά χρήματα αν το έχετε
22:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κλειστή η κάθοδος της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη
11:44 ∙ WHAT THE FACT
ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό
12:13 ∙ ME TO N & ME TO Σ