Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η κακοκαιρία συνεχίζει να «χτυπά» πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ πριν από λίγο «ήχησε» το 112 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Το μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής προειδοποιεί «για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις βραδινές ώρες της 2/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 3/10/2025».

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να προσέχουν κατά τις μετακινήσεις τους.

