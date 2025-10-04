Αθήνα: Επεισόδια με κουκουλοφόρους στο κέντρο και επιθέσεις με μολότοφ σε διμοιρίες των ΜΑΤ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα του Σαββάτου, λίγο μετά τη 01:00.

Ομάδες κουκουλοφόρων συνεπλάκησαν με διμοιρίες των ΜΑΤ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη. Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν μολότοφ, πέτρες και ξύλα εναντίον των αστυνομικών, προκαλώντας ένταση και υλικές ζημιές στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ωστόσο, η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.

