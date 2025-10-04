Ρέθυμνο: Ελεύθερος σκύλος προκαλεί προβλήματα και ένταση στα «Πεταλάδικα»

Υπό συνεχή αγωνία ζουν οι κάτοικοι της περιοχής Πεταλάδικα στο Ρέθυμνο, καθώς ένας ιδιοκτήτης σκύλου φαίνεται να αγνοεί πλήρως τους κανόνες ασφαλείας και τη στοιχειώδη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το ζώο κυκλοφορεί χωρίς λουρί, αφήνοντας πίσω του περιττώματα ενώ επιτίθεται στις γάτες της γειτονιάς, με αποτέλεσμα να προκαλεί έντονες εντάσεις και ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ιδιοκτήτης του τετράποδου αγνοεί τις συνεχείς παρατηρήσεις των περίοικων, απειλώντας μάλιστα ότι θα βλάψει και τις γάτες της γειτονιάς, ενώ δε δίστασε να υβρίσει όσους του ζήτησαν να είναι πιο προσεκτικός.

Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί, επισημαίνοντας ότι η ανευθυνότητα ενός μόνο ιδιοκτήτη κατοικίδιου μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια και την ηρεμία της γειτονιάς.

