Πτήσεις απόστρατων αξιωματικών και μαθητών στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της ΠΑ

Στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), του Αρχάγγελου Μιχαήλ προγραμματίζεται να διεξαχθούν πτήσεις Απόστρατων Αξιωματικών Ιπταμένων και Ετέρων ειδικοτήτων.

Οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, με αεροσκάφη F-16, MIRAGE2000-5 και F- 4E.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εδώ , έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης.

Πτήσεις μαθητών με Ελικοφόρα Πτητικά Μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας

Παράλληλα, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα προγραμματιστούν στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, πτήσεις μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου, έτους 2025-2026, με Ελικοφόρα Πτητικά Μέσα της ΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εδώ, έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 (23:59) και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Για τους/τις μαθητές/τριες, που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση, απαιτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα:

Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης - Συγκατάθεσης του Γονέα (για ανηλίκους).

Η επιτυχής περάτωση των ιατρικών εξετάσεων πτητικής ικανότητας στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ).

Η επιτυχής περάτωση εκπαίδευσης σε μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ανάγκης.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα εκδήλωσης

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στο ΚΑΙ.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, εκπαίδευση και πραγματοποίηση πτήσεων στη Σχολή Ικάρων.

