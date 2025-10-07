ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Από την Τετάρτη η αναδιανομή των αδιάθετων βιβλίων για το 2025

Όλες οι πληροφορίες για την αναδιανομή των αδιάθετων βιβλίων του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Βιβλίων έτους 2025

Την Τετάρτη 8/10/2025, στις 12:00, θα ξεκινήσει η αναδιανομή των αδιάθετων βιβλίων του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Βιβλίων έτους 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Ακολουθείται σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε όσους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων δικαιούχων που δεν παρέλαβαν τα βιβλία τους έως και τις 30/09/2024.

Για την παραλαβή των δωρεάν βιβλίων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του:

α) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως τα βιβλία, η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Για την παραλαβή της παροχής δωρεάν βιβλίων, η εξουσιοδότηση παραδίδεται στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους, ενώ επιτρέπεται μόνο η επιλογή βιβλίων και όχι άλλων ειδών.

Επίσης, ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, επιδοτεί για βιβλία κάθε τέκνο δικαιούχου του ΛΑΕ με το ποσό των 40 ευρώ. Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογιζόμενης και της έκπτωσης 10%) υπερβαίνει το ποσό των 20 ή 40 ευρώ, την πρόσθετη διαφορά καταβάλει ο/η δικαιούχος, χωρίς καμία υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

