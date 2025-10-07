Σέρρες: Κατέληξε η 77χρονη τραυματίας από το τροχαίο – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατέληξη η 77χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στην Εθνική Οδό Σερρών-Δράμας, ύστερα από σύγκρουση δύο ΙΧ, στο ύψος της διασταύρωσης της Νέας Πέτρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, οδηγός του ενός οχήματος ήταν ένας 23χρονος, ενώ το άλλο όχημα οδηγούσε ένας 78χρονος με συνοδηγό την 77χρονη που έχασε τη ζωή της.

Οι δύο οδηγοί των ΙΧ τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σήμερα (7 Οκτωβρίου 2025) και ώρα 09.45 περίπου, στο 26,2 ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σερρών – Δράμας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 78χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαινε 77χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 77χρονης και τον τραυματισμό του 78χρονου οδηγού και του 23χρονου οδηγού. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών».

Διαβάστε επίσης