Τρίπολη: Εκτός ΜΕΘ ο 12χρονος που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Θετικά είναι τα νέα για την υγεία του 12χρονου μαθητή από την Τρίπολη, ο οποίος είχε πέσει θύμα της άγριας επίθεσης με μαχαίρι από συνομήλικό του. Ο ανήλικος βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και πλέον νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, φέροντας δύο σοβαρά τραύματα — το ένα στον λαιμό και το άλλο στο αριστερό του μάτι. Οι γιατροί, ωστόσο, δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία της ανάρρωσής του.

Την ίδια στιγμή, ο 13χρονος που προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία με την πράξη του, βρέθηκε χθες ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο μαθητής υποστήριξε πως δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τον καβγά, ισχυριζόμενος ότι ο 12χρονος τον προκάλεσε λεκτικά και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο χέρι. Όπως ανέφερε, τότε το άρπαξε και αντέδρασε, χτυπώντας τον συμμαθητή του. Ο ιατροδικαστής, πάντως, δεν κατάφερε να προσδιορίσει αν το τραύμα στο χέρι του δράστη είναι αμυντικό ή αν προήλθε από τον ίδιο κατά τη διάρκεια του καβγά.

Μετά την απολογία του, ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Θα πρέπει να παρουσιάζεται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και να βρίσκεται υπό παρακολούθηση παιδοψυχολόγου.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του και εξέφρασε την επιθυμία, όταν ο συμμαθητής του πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, να μπορέσουν να συμφιλιωθούν και να ξαναγίνουν φίλοι.

