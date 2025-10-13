Φωτιά σε διπλοκατοικία στο Μάνδαλο Πέλλας
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνον υλικές ζημιές
Φωτιά σε διπλοκατοικία στο Μάνδαλο Πέλλας εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα, στον ισόγειο χώρο του σπιτιού.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 3.30 και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δύο οχήματα με πέντε υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη διπλοκατοικία.
