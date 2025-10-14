Χανιά: Ένοχοι για κακοποίηση δύο παιδιών μητέρα και πατριός – Πώς ένα κούρεμα αποκάλυψε τον εφιάλτη

Στο Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων δικάστηκε σήμερα η υπόθεση κακοποίησης δύο ανήλικων παιδιών από τα Χανιά, από τη μητέρα και τον πατριό τους, τα οποία βίωναν εφιαλτικές στιγμές στα χέρια τους.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι, όπως και πρωτόδικα για τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατά μόνας, άπαξ και κατά συρροή και ενδοοικογενειακής παράνομης βίας από κοινού.

Υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Μάϊο του 2019, όταν η 15χρονη τότε κόρη, είχε πάει στο σχολείο με μώλωπες και φορώντας μία κουκούλα για να μην αποκαλυφθεί το κούρεμά της. Ωστόσο η κατάσταση της κοπέλας έγινε αντιληπτή με την διεύθυνση του σχολείου να κινητοποιείται άμεσα και να πράττει τα προβλεπόμενα. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνη και ο αδερφός της είχαν βρεθεί κλειδωμένοι στο διαμέρισμα όπου ζούσαν με την μητέρα και τον πατριό τους.

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα από το κακοποιητικό περιβάλλον και η επιμέλεια δόθηκε στον βιολογικό τους πατέρα που έμενε εκτός Χανίων και έτσι τους δόθηκε η ευκαιρία να διεκδικήσουν μια υγιή ζωή.

Η 21χρονη σήμερα κοπέλα, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου και σόκαρε το ακροατήριο με την περιγραφή του εφιάλτη που ζούσαν εκείνη και ο αδερφός της.

Η 48χρονη μητέρα και ο 56χρονος πατριός, καταδικάστηκαν σε 2 χρόνια και 5 μήνες η πρώτη και 3 χρόνια και 5 μήνες ο δεύτερος, με την ποινή να είναι μετατρέψιμη προς 5 ευρώ την ημέρα (έκαστη) συν 2.500 ευρώ δικαστικά έξοδα.

