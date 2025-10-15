Ζητούν την εκκένωση της Μεγάλης του Γένους Σχολής οι Τούρκοι μέσα στις επόμενες 90 ημέρες

Το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας διέταξε την εκκένωση του ιστορικού κτηρίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής στο Φανάρι εντός 90 ημερών, επικαλούμενο σοβαρά προβλήματα στην αντισεισμική θωράκιση του 144 ετών κτηρίου.

Η απόφαση αυτή θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας ενός από τα παλαιότερα και σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Agos, η επίσημη εντολή εκκένωσης στάλθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, με την απαίτηση να ολοκληρωθεί η μετακίνηση όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι το κτήριο δεν πληροί πλέον τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, καθιστώντας αδύνατη την παραμονή μαθητών και προσωπικού σε αυτό.

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή, με λειτουργία που ξεπερνά τα 570 χρόνια, αποτελεί το αρχαιότερο εν ενεργεία εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κωνσταντινούπολης και ένα βασικό σύμβολο της ελληνικής κοινότητας στην Τουρκία.