Επιχείρηση «ILLUMINATI» - Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πλαστογραφίας και παράνομης διακίνησης μεταναστών

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας, με την κωδική ονομασία «ILLUMINATI», οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην δημιουργία πλαστών εγγράφων και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 σε περιοχές της Αθήνας και του Περιστερίου, από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ δύο ακόμη αναζητούνται. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς και για παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων και όπλων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2024 και είχε στήσει δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πλαστογραφίας. Τα μέλη του κέρδιζαν έως και 8.000 ευρώ ανά υπόθεση παράνομης μετακίνησης μετανάστη, ενώ από την πώληση πλαστών εγγράφων αποκόμιζαν 400 έως 1.200 ευρώ το έγγραφο, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και το είδος του.

Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν ηλεκτρονικά παραγγελίες για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ή για την παράνομη μετακίνηση μεταναστών. Στη συνέχεια, τα έγγραφα κατασκευάζονταν και παραδίδονταν στους «πελάτες» μέσω συνεργών. Κάποιοι από αυτούς αναλάμβαναν και τη μεταφορά των μεταναστών στο αεροδρόμιο.

Ένα από τα εργαστήρια λειτουργούσε σε σπίτι στην Αθήνα, με «βιτρίνα» ένα mini market, από όπου γινόταν η παραλαβή των πλαστών εγγράφων. Το δεύτερο εργαστήριο βρισκόταν σε κατοικία στο Περιστέρι, όπου ο πλαστογράφος χρησιμοποιούσε ψηφιακές μεθόδους, στέλνοντας τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail.

Κατά τις έρευνες, η Αστυνομία βρήκε και κατέσχεσε μεγάλο όγκο εξοπλισμού και εγγράφων, μεταξύ των οποίων:

2 υπολογιστές, 6 εκτυπωτές, 2 πλαστικοποιητές, 4 κόφτες,

συσκευή χάραξης, ανιχνευτή πλαστών εγγράφων,

85 ταυτότητες, 2 διαβατήρια, 5 άδειες οδήγησης, 5 άδειες διαμονής,

1.590 λευκές κάρτες, 1.817 αυτοκόλλητα ασφαλείας,

8 κινητά τηλέφωνα, 2 αυτοκίνητα, μικροποσότητα κάνναβης και 3.800 ευρώ.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα κέρδη της οργάνωσης από την εμπορία πλαστών εγγράφων ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ.

Στην ανάλυση των ηλεκτρονικών στοιχείων θα συνδράμει ειδικός εμπειρογνώμονας της EUROPOL, με τη χρήση κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων «Mobile Office».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συντονίζει η Ελλάδα.