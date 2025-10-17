Ιωάννινα: Δώρα ζωής στο Πανεπιστημιακό - Νεφροί, ήπαρ και κερατοειδείς χαρίζουν ζωή σε συνανθρώπους

Μία ακόμη πράξη βαθιάς ανθρωπιάς και αλληλεγγύης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη οργάνων και ιστών από ασθενή που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και είχε διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος.

Τα όργανα που δωρήθηκαν – νεφροί, ήπαρ και κερατοειδείς – θα προσφέρουν μια νέα ευκαιρία ζωής σε ανθρώπους που βρίσκονται σε αναμονή μεταμόσχευσης.

Στην επιχείρηση λήψης συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια του δότη και την ευγνωμοσύνη της για τη γενναία απόφαση να χαρίσει ζωή μέσα από τον θάνατο. Παράλληλα, απηύθυνε ευχαριστίες στους συντονιστές μεταμοσχεύσεων, στο προσωπικό της ΜΕΘ, του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού Τμήματος, καθώς και σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτή τη δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα διαδικασία.

