Υπολοχαγός Νατάσσα: Πού γυρίστηκε η πιο viral σκηνή της ταινίας με Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ

Η «Υπολοχαγός Νατάσσα» δεν αποτελεί απλά ένα «κινηματογραφικό έπος» για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αλλά μία από τις πιο εμπορικές ταινίες στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Όταν προβλήθηκε πρώτη φορά στους κινηματογράφους «έσπασε» τα ταμεία και μέχρι το 1999 διατηρούσε το ρεκόρ της ελληνικής ταινίας που έχει κόψει τα περισσότερα εισιτήρια.

Η viral σκηνή με τα πολυβόλα στον «γάμο» Βουγιουκλάκη - Παπαμιχαήλ

Μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας - για κάποιους και η πιο ανατριχιαστική - είναι η σκηνή με τα πολυβόλα έξω από την εκκλησία που γινόταν ο γάμος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Πρόκειται για μια σκηνή που προκαλεί δέος κάθε φορά που την βλέπει κανείς ενώ η ερμηνεία του Σπύρου Καλογήρου είναι καθηλωτική. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι το πού βρίσκεται αυτή η εκκλησία και ποια είναι τελικά.

Πρόκειται για τον Ιερό ναό του Αγίου Βασίλειου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Βουλιαγμένης στην Αττική , ενώ τα εσωτερικά γυρίσματα της εκκλησίας, πραγματοποιήθηκαν στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων στα Σπάτα Αττικής.

Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται την περίοδο της γερμανικής κατοχής με τους δύο πρωταγωνιστές σε ρόλους πατριωτών που λαμβάνουν μέρος στην αντίσταση.

Δείτε την χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας:

Λίγα στοιχεία για την ταινία

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές της Finos Film, αφού τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιηθήκαν σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία. Η ταινία προβλήθηκε και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, η προβολή της στο αγγλικό κανάλι BBC2 το 1980, έπεισε τους παραγωγούς του μιούζικαλ "Εβίτα" να παραχωρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα στην Αλίκη για να το ανεβάσει στην Ελλάδα.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 21 Δεκεμβρίου του 1970 και πήρε την πρώτη θέση με 751.117 εισιτήρια , ανάμεσα σε 87 ελληνικές ταινίες τις εποχής. Ενώ μετά από 7 χρόνια στις 26 Οκτωμβρίου του 1977 προβάλλεται στην κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ) για πρώτη φορά.

Η «Υπολοχαγός Νατάσσα», η τελευταία ταινία που έπαιξαν μαζί η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Φώσκολου και από τότε μέχρι και σήμερα ταυτίζεται με την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Όταν προτάθηκε στον Νίκο Φώσκολο να γυρίσει μια ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, εκείνος αρχικά αρνήθηκε γιατί οι ταινίες του Φώσκολου ήταν συνήθως "αντρικές". Μετά από συζήτησή τους, όμως, κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Η ταινία προβλήθηκε και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία με τον τίτλο "Lt. Natassa". Μάλιστα, η προβολή της στο αγγλικό κανάλι BBC2 το 1980, έπεισε τους παραγωγούς του μιούζικαλ "Εβίτα" να παραχωρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα στην Αλίκη για να το ανεβάσει στην Ελλάδα.

Η αρχική έκδοση της ταινίας περιλάμβανε κάποιες ακόμα σκηνές, 14' περίπου σε διάρκεια (συνολικά 138') - κάποιες σκηνές στην έρημο όπου η Νατάσσα ψάχνει τον Ορέστη (στο 63' περίπου στη σημερινή κόπια) και αμέσως μετά μαζί πάνω σε καμήλες, κάποιες πρόσθετες σκηνές στα βασανιστήρια, καθώς και πιθανόν ολόκληρο το τραγούδι που τραγουδάει η Αλίκη στο θέατρο (στο 23' περίπου στη σημερινή κόπια). Οι σκηνές αυτές σήμερα δεν υπάρχουν στην ταινία.

Επιπλέον, στη νέα ψηφιοποιημένη και αποκαταστημένη έκδοση της ταινίας, λείπουν ακόμα 5' περίπου - με το που τελειώνουν οι τίτλοι έναρξης της ταινίας (στο 5' περίπου), λείπει ολόκληρη η σκηνή που έρχονται να παραλάβουν τη Νατάσσα, να την οδηγήσουν στον σταθμό, να την ανεβάσουν στο τρένο, κοκ. Ως εκ τούτου, η διάρκεια της ταινίας μειώθηκε σταδιακά από το 1970 ως σήμερα, αρχικά από τα 138' στα 124' και σήμερα στα 119'.

Διαβάστε επίσης