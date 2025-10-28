Υπολοχαγός Νατάσσα: Πού γυρίστηκε η πιο viral σκηνή της ταινίας με Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ

Η σκηνή με τα πολυβόλα στην εκκλησία και ο καθηλωτικός Σπύρος Καλογήρου

Newsbomb

Υπολοχαγός Νατάσσα: Πού γυρίστηκε η πιο viral σκηνή της ταινίας με Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Υπολοχαγός Νατάσσα» δεν αποτελεί απλά ένα «κινηματογραφικό έπος» για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αλλά μία από τις πιο εμπορικές ταινίες στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Όταν προβλήθηκε πρώτη φορά στους κινηματογράφους «έσπασε» τα ταμεία και μέχρι το 1999 διατηρούσε το ρεκόρ της ελληνικής ταινίας που έχει κόψει τα περισσότερα εισιτήρια.

Η viral σκηνή με τα πολυβόλα στον «γάμο» Βουγιουκλάκη - Παπαμιχαήλ

Μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας - για κάποιους και η πιο ανατριχιαστική - είναι η σκηνή με τα πολυβόλα έξω από την εκκλησία που γινόταν ο γάμος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Πρόκειται για μια σκηνή που προκαλεί δέος κάθε φορά που την βλέπει κανείς ενώ η ερμηνεία του Σπύρου Καλογήρου είναι καθηλωτική. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι το πού βρίσκεται αυτή η εκκλησία και ποια είναι τελικά.

Πρόκειται για τον Ιερό ναό του Αγίου Βασίλειου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Βουλιαγμένης στην Αττική , ενώ τα εσωτερικά γυρίσματα της εκκλησίας, πραγματοποιήθηκαν στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων στα Σπάτα Αττικής.

Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται την περίοδο της γερμανικής κατοχής με τους δύο πρωταγωνιστές σε ρόλους πατριωτών που λαμβάνουν μέρος στην αντίσταση.

Δείτε την χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας:

Λίγα στοιχεία για την ταινία

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές της Finos Film, αφού τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιηθήκαν σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία. Η ταινία προβλήθηκε και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, η προβολή της στο αγγλικό κανάλι BBC2 το 1980, έπεισε τους παραγωγούς του μιούζικαλ "Εβίτα" να παραχωρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα στην Αλίκη για να το ανεβάσει στην Ελλάδα.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 21 Δεκεμβρίου του 1970 και πήρε την πρώτη θέση με 751.117 εισιτήρια , ανάμεσα σε 87 ελληνικές ταινίες τις εποχής. Ενώ μετά από 7 χρόνια στις 26 Οκτωμβρίου του 1977 προβάλλεται στην κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ) για πρώτη φορά.

Η «Υπολοχαγός Νατάσσα», η τελευταία ταινία που έπαιξαν μαζί η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Φώσκολου και από τότε μέχρι και σήμερα ταυτίζεται με την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Όταν προτάθηκε στον Νίκο Φώσκολο να γυρίσει μια ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, εκείνος αρχικά αρνήθηκε γιατί οι ταινίες του Φώσκολου ήταν συνήθως "αντρικές". Μετά από συζήτησή τους, όμως, κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Η ταινία προβλήθηκε και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία με τον τίτλο "Lt. Natassa". Μάλιστα, η προβολή της στο αγγλικό κανάλι BBC2 το 1980, έπεισε τους παραγωγούς του μιούζικαλ "Εβίτα" να παραχωρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα στην Αλίκη για να το ανεβάσει στην Ελλάδα.

Η αρχική έκδοση της ταινίας περιλάμβανε κάποιες ακόμα σκηνές, 14' περίπου σε διάρκεια (συνολικά 138') - κάποιες σκηνές στην έρημο όπου η Νατάσσα ψάχνει τον Ορέστη (στο 63' περίπου στη σημερινή κόπια) και αμέσως μετά μαζί πάνω σε καμήλες, κάποιες πρόσθετες σκηνές στα βασανιστήρια, καθώς και πιθανόν ολόκληρο το τραγούδι που τραγουδάει η Αλίκη στο θέατρο (στο 23' περίπου στη σημερινή κόπια). Οι σκηνές αυτές σήμερα δεν υπάρχουν στην ταινία.

Επιπλέον, στη νέα ψηφιοποιημένη και αποκαταστημένη έκδοση της ταινίας, λείπουν ακόμα 5' περίπου - με το που τελειώνουν οι τίτλοι έναρξης της ταινίας (στο 5' περίπου), λείπει ολόκληρη η σκηνή που έρχονται να παραλάβουν τη Νατάσσα, να την οδηγήσουν στον σταθμό, να την ανεβάσουν στο τρένο, κοκ. Ως εκ τούτου, η διάρκεια της ταινίας μειώθηκε σταδιακά από το 1970 ως σήμερα, αρχικά από τα 138' στα 124' και σήμερα στα 119'.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:28ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Σύμβολο εθνικής μνήμης και θυσίας - Η διαχρονική ιστορία του

10:23ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Ισχυρή η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στο Σύνταγμα για τη μαθητική παρέλαση

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλπάκι: Το χωριό των Ιωαννίνων που σημειώθηκε η πιο ιστορική μάχη των Ελλήνων στο έπος του 40'

10:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Πάει στα… άκρα το θέμα Λανουά - Καταγγελία σε Επιτροπή Δεοντολογίας και UEFA

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία

09:53LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Ρώτησε το ChatGPT για τον εαυτό της και εντυπωσιάστηκε με την απάντηση που έλαβε - Βίντεο

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για την κηδεία Σαββόπουλου: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε»

09:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με Παναθηναϊκός-Μακάμπι, Κύπελλο και δράση στην Ευρώπη

09:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μείωση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και τον χαμηλότερο ΦΠΑ στα νησιά

09:25ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ιστορική επίδοση Γιόκιτς - Εκκίνηση 4Χ4 για Θάντερ και Σπερς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο» - Συστηματική η κακοποίηση της 40χρονης

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές μέσω IRIS: Παράταση ενός μήνα στην υποχρεωτική ένταξη στις επιχειρήσεις - Τσουχτερά τα πρόστιμα

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Υπολοχαγός Νατάσσα: Πού γυρίστηκε η πιο viral σκηνή της ταινίας με Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ

08:46ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης - Βίντεο

08:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα - Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε, δεν θα μάθετε την αλήθεια»

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται σήμερα

08:09ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι της Χίου - Βίντεο

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28η Οκτωβρίου 2025: Τα μέτρα για την παρέλαση - Τεστ ο νόμος για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε, δεν θα μάθετε την αλήθεια»

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία και το βασικό μειονέκτημα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο» - Συστηματική η κακοποίηση της 40χρονης

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Υπολοχαγός Νατάσσα: Πού γυρίστηκε η πιο viral σκηνή της ταινίας με Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλπάκι: Το χωριό των Ιωαννίνων που σημειώθηκε η πιο ιστορική μάχη των Ελλήνων στο έπος του 40'

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Πανικό σκόρπισε ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία – Τουλάχιστον 22 τραυματίες και καταρρεύσεις κτηρίων – Αγωνία για την επόμενη μέρα

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Νύχτα-νύχτα το Έπος του 1940: Πώς καταγράφηκαν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ημερολόγιο του Γενικού Στρατηγείου - Νέο ντοκουμέντο

23:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Τουρκία: Ανησυχητική πρόβλεψη καθηγητή Γεωφυσικής - Τι λέει για Μυτιλήνη και Κω

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Ο πρώτος πεσών του 1940

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού μετά την 28η Οκτωβρίου - Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για την κηδεία Σαββόπουλου: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα - Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς

09:53LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Ρώτησε το ChatGPT για τον εαυτό της και εντυπωσιάστηκε με την απάντηση που έλαβε - Βίντεο

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές μέσω IRIS: Παράταση ενός μήνα στην υποχρεωτική ένταξη στις επιχειρήσεις - Τσουχτερά τα πρόστιμα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Γλυφάδα: Είχε αποδράσει 18 φορές και επιτέθηκε δολοφονικά σε γυναίκα που τάιζε γάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ