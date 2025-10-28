28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία υψώνεται ξανά στο Ηράκλειο

Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία υψώθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου (μπροστά από το Λιμεναρχείο) η έπαρση της μεγαλύτερης ελληνικής σημαίας.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην οικογένεια Καλαθάκη, την Kappa Studies και την Kalathakis Events, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και μοιράζονται το ίδιο όραμα: Να τιμούν, να εμπνέουν και να ενώνουν την κοινωνία μέσα από πράξεις σεβασμού, παιδείας και αγάπης για την πατρίδα.

Η Επέτειος του «ΟΧΙ» αποτελεί διαχρονικό σύμβολο θάρρους, ενότητας και εθνικής αξιοπρέπειας. Στο πνεύμα αυτών των αξιών, υψώθηκε μια υπερμεγέθης ελληνική σημαία διαστάσεων 32×45 μέτρων (1.440 τ.μ.), ως ένδειξη τιμής προς όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Η εικόνα της σημαίας να κυματίζει περήφανα στο λιμάνι του Ηρακλείου αποτελεί ένα ζωντανό μήνυμα ελπίδας, ενότητας και περηφάνιας για κάθε Έλληνα.