Ηγουμενίτσα: Μαθητής στο νοσοκομείο έπειτα από συμπλοκή με συμμαθητές του

Περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/10) σε λύκειο της Ηγουμενίτσας, προκαλώντας αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν μαθητή της 1ης Λυκείου, που έφερε τραύματα στο χέρι και στο κεφάλι.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από συμπλοκή του μαθητή με δύο συμμαθητές του.

Η διεύθυνση του σχολείου και οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

