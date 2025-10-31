Καταδίωξη στην Περιφερειακή Υμηττού: Έτρεχε με 156 χλμ και αγνόησε σήμα αστυνομικών

Στη σύλληψη 58χρονου προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, όταν τον εντόπισαν να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην Περιφερειακή Υμηττού.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός εντοπίστηκε το βράδυ της 30ής Οκτωβρίου, στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με 156 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα.

Παρά το σήμα των αστυνομικών για τροχονομικό έλεγχο, ο 58χρονος ανέπτυξε ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και ακολούθησε καταδίωξη, έως ότου ακινητοποιήθηκε.

Σε έλεγχο αλκοόλης που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

