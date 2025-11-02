Θρίλερ στα Ιωάννινα: 51χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμενε ένας 51χρονος άνδρας σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας του Δήμου Ιωαννιτών.
Όπως αναφέρει το epirupost.gr, ο 51χρονος εντοπίστηκε από την σύζυγό του και άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς όμως ήταν ήδη αργά καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δεν γνώριζαν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν υποβαλλόταν σε φαρμακευτική αγωγή.
Από την έρευνα που έκανε η αστυνομία δεν προέκυψαν αποκλείστηκε κάθε πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.
Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει.
