Λάρισα: Έπεσε με το ασανσέρ από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας και τραυματίστηκε

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μία 32χρονη κοπέλα πριν από περίπου μία εβδομάδα στη Λάρισα, όταν ο ανελκυστήρας στον οποίο βρισκόταν έπεσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο.

Η γυναίκα σώθηκε από θαύμα τα χειρότερα, ωστόσο «κληρονόμησε» σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, εκεί όπου βρέθηκε προκειμένου να πραγματοποιήσει επίσκεψη σε φιλικό της σπίτι.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δίνει την μάχη της έτσι ώστε να αποφευχθεί η επέμβαση, η οποία όμως είναι πιθανόν να χρειαστεί να γίνει τελικά προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της.

Στο μεταξύ η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

