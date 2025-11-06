Διακοπές νερού την Πέμπτη (6/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Πανόρμου και Παυλή
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΣΕΠΟΛΙΑ
Μανιτάκη και Σαμαρίνας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, EKTAKTH
ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ
Λακωνίας και Εθν.Αντιστάσεως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Μετεώρων και Αθανάτου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Γορτυνίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ, EKTAKTH
ΜΟΣΧΑΤΟ
Αράχθου και Ανδριανόπουλου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Αδμήτου και Επταλόφου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Νοεμβρίου
06:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε ευρωπαϊκές «μάχες» ζωτικής σημασίας
06:32 ∙ LIFESTYLE
Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν
06:28 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λιγότερο γάλα λόγω ευλογιάς στα τυροκομεία - «Θα φτάσει 20 ευρώ η φέτα»
12:26 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος