Χανιά: Τα… κανάλια της Βενετίας θύμισαν τα στενά στην Παλιά Πόλη – Πλημμύρισε ξενοδοχείο

Η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Newsbomb

Χανιά: Τα… κανάλια της Βενετίας θύμισαν τα στενά στην Παλιά Πόλη – Πλημμύρισε ξενοδοχείο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα… κανάλια της Βενετίας θύμισαν για λίγο τα στενά στην Παλιά Πόλη των Χανίων, καθώς οι δρόμοι πλημμύρισαν από τη χθεσινή (06/11) έντοχη βροχόπτωση.

vroxi41.jpg

Η στάθμη του νερού έφτασε σε τέτοιο σημείο που η διέλευση για τους κατοίκους ήταν αδύνατη εκτός κι αν είχαν… βάρκα ή γόνδολα.

Παράλληλα, ξενοδοχείο στην οδό Κονδυλάκη πλημμύρισε, με το νερό να έχει περάσει ακόμη και μέσα στα δωμάτια, όπως φαίνεται σε βίντεο του zarpanews.gr.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στις οδούς Κονδυλάκη, Κυδωνίας και Μάρκου Μπότσαρη, καθώς υπερχείλησαν φρεάτια, με αποτέλεσμα τα νερά να καταλήγουν σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με τρία οχήματα στην παλιά εθνική Θεσσαλονίκης-Βέροιας: Μία νεκρή, δύο τραυματίες

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο Ρουμάνοι οι δράστες της ληστείας και του άγριου ξυλοδαρμού κοσμηματοπώλη

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Τρεις νεκροί

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο CEO της Ford τρομάζει μπροστά στις δυνατότητες της Κίνας

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία εις βάρος δύο ατόμων που έσκαβαν παράνομα σε περιοχή Natura στην Κορώνεια

09:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ντοκιμαντέρ που «αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία» ότι εκλάπησαν, προβάλλεται στη Βρετανία

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Διδυμότειχο: Ένας νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο

09:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Κοιτάζει» Κένεθ Φαρίντ

09:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο «απαραίτητος» Ερντογάν και το πρόβλημα για τη Δύση που ποντάρει στον «σουλτάνο»

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Mηνύει την Roblox επειδή «θέτει τους παιδόφιλους και τα κέρδη» πάνω από την ασφάλεια

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν γίνεται να μπαίνει αέριο στην Ευρώπη από την “πίσω πόρτα”, δηλαδή την Τουρκία – Η Ελλάδα είναι η μόνη πύλη»

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πολική αρκούδα έφαγε κολοκύθα που ζυγίζει περισσότερα κιλά από την ίδια - Δείτε φωτογραφίες

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τα… κανάλια της Βενετίας θύμισαν τα στενά στην Παλιά Πόλη – Πλημμύρισε ξενοδοχείο από τη βροχή

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές ο Μπρους Γουίλις: Πιάνει το χέρι του φροντιστή του σε σπάνια δημόσια εμφάνιση

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιακμάνης σε Παγώνη: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη»

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

08:14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όριο ταχύτητας ακόμα και για όσους περπατούν;

08:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: 74χρονος μαχαίρωσε την 19χρονη κόρη του στο λαιμό

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ: Παραδόθηκε φάκελος με λευκή σκόνη, στο νοσοκομείο όσοι τον άνοιξαν

07:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της – Ήταν μητέρα 4 παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές ο Μπρους Γουίλις: Πιάνει το χέρι του φροντιστή του σε σπάνια δημόσια εμφάνιση

09:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ντοκιμαντέρ που «αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία» ότι εκλάπησαν, προβάλλεται στη Βρετανία

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν γίνεται να μπαίνει αέριο στην Ευρώπη από την “πίσω πόρτα”, δηλαδή την Τουρκία – Η Ελλάδα είναι η μόνη πύλη»

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο Ρουμάνοι οι δράστες της ληστείας και του άγριου ξυλοδαρμού κοσμηματοπώλη

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

06:12LIFESTYLE

Η Ηλιάνα Γαλάνη στο Newsbomb.gr: «Στο Σόι σου υπάρχει πάντα ζεστασιά και αγκαλιά»

07:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της – Ήταν μητέρα 4 παιδιών

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάλυση Newsbomb: Πώς η συμφωνία ExxonMobil, Energean και Hellenic Energy αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα σε περιφερειακό παίκτη

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

08:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: 74χρονος μαχαίρωσε την 19χρονη κόρη του στο λαιμό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με τρία οχήματα στην παλιά εθνική Θεσσαλονίκης-Βέροιας: Μία νεκρή, δύο τραυματίες

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος καρχαρίας στην Κάρπαθο: Γιατί βγήκε στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στις ελληνικές θάλασσες

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: F-16 αντί S-400 παζαρεύει η Τουρκία με ΗΠΑ - Γιατί η Άγκυρα ζητά πρόσβαση στον κώδικα για τα F-16

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ