Χανιά: Τα… κανάλια της Βενετίας θύμισαν τα στενά στην Παλιά Πόλη – Πλημμύρισε ξενοδοχείο
Η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
Τα… κανάλια της Βενετίας θύμισαν για λίγο τα στενά στην Παλιά Πόλη των Χανίων, καθώς οι δρόμοι πλημμύρισαν από τη χθεσινή (06/11) έντοχη βροχόπτωση.
Η στάθμη του νερού έφτασε σε τέτοιο σημείο που η διέλευση για τους κατοίκους ήταν αδύνατη εκτός κι αν είχαν… βάρκα ή γόνδολα.
Παράλληλα, ξενοδοχείο στην οδό Κονδυλάκη πλημμύρισε, με το νερό να έχει περάσει ακόμη και μέσα στα δωμάτια, όπως φαίνεται σε βίντεο του zarpanews.gr.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στις οδούς Κονδυλάκη, Κυδωνίας και Μάρκου Μπότσαρη, καθώς υπερχείλησαν φρεάτια, με αποτέλεσμα τα νερά να καταλήγουν σε σπίτια και επιχειρήσεις.
