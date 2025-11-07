Πάτρα: Χειροπέδες σε άγουρους εκβιαστές – Είχαν σε λίστα ονόματα συμμαθητών τους

Πρωτοφανή περιστατικά που σχετίζονται με την παραβατικότητα ανηλίκων, καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην Πάτρα.

Ένα ακόμη παρόμοιο περιστατικό αποκαλύφθηκε με την τοπική κοινωνία να είναι σοκαρισμένη ως προς τον τρόπο δράσης και την μεθοδολογία των 14χρονων παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, όλα ξεκίνησαν στις 24 Οκτωβρίου όταν 14χρονος είχε πέσει θύμα εκβίασης από δύο συνομήλικούς του. Οι άγουροι εκβιαστές τον είχαν απειλήσει με σουγιά και σιδερογροθιά, ώστε να καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, δίνοντάς του μάλιστα και συγκεκριμένη προθεσμία.

Έκτοτε, η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την εξιχνίαση της υπόθεσης, πραγματοποίησε σειρά ερευνών καταλήγοντας στην πλήρη ταυτοποίηση των δραστών και ξετυλίγοντας το κουβάρι των έκνομων πράξεών τους.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών, πρόκειται για δύο 14χρονους με θύματα τουλάχιστον δύο συνομηλίκους τους. Μάλιστα οι τρεις εξ αυτών είναι συμμαθητές στο ίδιο σχολείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες απειλούσαν τους παθόντες από αρχές Οκτωβρίου, ότι θα τους ξυλοκοπήσουν ή θα προκαλέσουν ζημιές στα σπίτια τους αν δεν τους καταβάλλουν 50 ή 100 ευρώ.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας, το πρωί της Παρασκευής (7/11) πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του ενός εκ των δραστών και κατέσχεσαν από την σχολική του τσάντα τετράδιο στο οποίο ήταν γραμμένα τα ονόματα των παθόντων, ημερομηνίες και τα χρηματικά ποσά των 50 και 100 ευρώ, ανά όνομα!

Σε βάρος των ανήλικων δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εκβίασης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Την υπόθεση ανέλαβε ήδη αρμόδιος εισαγγελέας.

Διαβάστε επίσης