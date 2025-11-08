Κακοκαιρία: «Ποτάμια» λάσπης στο Αγρίνιο – Προβλήματα σε δρόμους, πλημμύρισαν χωράφια

Η κακοκαιρία δείχνει τα «δόντια» της στο Αγρίνιο

Γιάννης Καλύβας

Κακοκαιρία: «Ποτάμια» λάσπης στο Αγρίνιο – Προβλήματα σε δρόμους, πλημμύρισαν χωράφια
Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται από το πρωί του Σαββάτου (8/11) στο Αγρίνιο με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί πολλά προβλήματα.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και χωράφια είναι τα κυριότερα προβλήματα που παρατηρούνται.

Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής και έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή του οι τοπικές Αρχές (Αυτοδιοίκηση, Αστυνομία, Πυροσβεστική).

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιχειρούν μηχανήματα του δήμου, δυο συνεργεία της ΕΜΟΔΕ Πάτρας και επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Αγρινίου με μεγάλη δύναμη ενώ η Τροχαία είναι επί ποδός. Παράλληλα γίνονται αντλήσεις υδάτων από οικίες χωριών και απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο.

Σε Καλύβια, Νεάπολη και Μεγάλη Χώρα χωράφια πλημμύρισαν και καλλιέργειες καταστράφηκαν. Μικρές υπερχειλίσεις προέκυψαν σε Πλατανόρεμα και Καλαμόρεμα. Αντλήσεις υδάτων έγιναν και σε τέσσερα σπίτια στα Ρουσεϊκα και σε πέντε στα Καλύβια.

Επίσης σε σημεία του οδικού δικτύου, όπως οι διασταυρώσεις Σταλίκα και Τριαντέικα, υπήρξε συσσώρευση υδάτων. Μεγάλη προσοχή απαιτείται στο δρόμο από Τριαντέικα προς Νεάπολη στην Ε.Ο.Αγρινίου-Εμπεσού. Η Τροχαία έσπευσε σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για ρύθμιση κυκλοφορίας.

Νερά επίσης συσσωρεύτηκαν σε σημεία έξω από το Ειδικό σχολείο Νεάπολης, πλησίον των Αποθηκών Παπαστράτου στη Μεγάλη Χώρα όπου ακινητοποιήθηκε όχημα και η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό.

Πρόβλημα προκλήθηκε εξάλλου και στο γυμναστήριο των σχολείων στην οδό Μαβίλη του Αγρινίου όπου από σημεία της οροφής έσταζαν νερά μη επιτρέποντας τις προπονήσεις.

