Ξενικά είδη απειλούν τα ελληνικά νερά: Τι δείχνει νέα θαλάσσια έρευνα για Ευβοϊκό - Μαλιακό

Τα ξενικά είδη που εισέρχονται στα ελληνικά νερά λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αυξημένης ναυσιπλοΐας μεταβάλλουν τη φυσική ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, επηρεάζοντας τη βιοποικιλότητα και την αλιεία,δείχνει διδακτορική έρευνα με αυτό το αντικείμενο.

Οι κόλποι του Ευβοϊκού και του Μαλιακού, περιοχές με πλούσια θαλάσσια ζωή και έντονη αλιευτική δραστηριότητα, δεν αποτελούν εξαίρεση, όπως επιβεβαίωσε η έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα Δημήτρη Πάφρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ξενικοί οργανισμοί αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τα οικοσυστήματα των δύο κόλπων - και αυτό ακριβώς διερευνά ο Δημήτρης Πάφρας, υποψήφιος διδάκτορας στη Θαλάσσια Βιολογία και τη Δυναμική Αλιείας, μέσα από τη διδακτορική του έρευνα που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η έρευνα εστιάζει στις επιπτώσεις των ξενικών ειδών στη βιοποικιλότητα και στην ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων της περιοχής, μια διαδικασία που, όπως σημειώνεται, οφείλει να βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση και σύγχρονα δεδομένα.

Ο Δημήτρης Πάφρας, παρουσίασε τη συγκεκριμένη διδακτορική του έρευνα, η οποία επικεντρώνεται στη μελέτη και τη βιολογία ενός ξενικού είδους στους κόλπους του Ευβοϊκού και του Μαλιακού.

Η έρευνα συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση των επιπτώσεων των ξενικών οργανισμών στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της περιοχής.

Ο κ. Πάφρας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη της ερευνητικής του προσπάθειας, τονίζοντας πως η συνεργασία επιστήμης και τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί θεμέλιο για την προώθηση της γνώσης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ερευνητής παρουσίασε επίσης τα εκπαιδευτικά του βιβλία, μέσα από τα οποία προωθείται η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στα οικοσυστήματα.

«Μέσα από κάθε βιβλίο, από τις παιδικές ιστορίες έως και τις εγκυκλοπαιδικές εκδόσεις, προσπαθούμε να δείξουμε ότι το περιβάλλον δεν είναι αστείρευτο και ότι η γνώση είναι το πρώτο βήμα για την προστασία του», τόνισε ο Δημήτρης Πάφρας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή πρόθεση για ανάδειξη της θαλάσσιας έρευνας, στήριξη της καινοτομίας και ενίσχυση της περιβαλλοντικής παιδείας στη Στερεά Ελλάδα.

Η έρευνα του Δημήτρη Πάφρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η επιστημονική γνώση μπορεί να συνδεθεί με την κοινωνία, προσφέροντας λύσεις για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς.

Ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρης Πάφρας (δεξιά) και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός (αριστερά)

