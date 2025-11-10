Λέρος: Εντοπισμός 33 αλλοδαπών - Χειροπέδες στο διακινητή τους

Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη Λέρο, όταν οι λιμενικές αρχές εντόπισαν ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) έσπευσε στην περιοχή και εντόπισε το ταχύπλοο, ωστόσο ο χειριστής του αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια της οποίας το ταχύπλοο πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, αναγκάζοντας το πλήρωμα του περιπολικού να προχωρήσει σε προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Το σκάφος τελικά προσέγγισε την περιοχή “Νταμάρι”, όπου οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν στη στεριά και προσπάθησαν να διαφύγουν. Ύστερα από εκτεταμένες χερσαίες έρευνες, εντοπίστηκαν 33 αλλοδαποί (18 άνδρες, 10 γυναίκες και 5 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ) του νησιού.

Από την προανάκριση του Λιμεναρχείου Λέρου αναγνωρίστηκε και συνελήφθη 21χρονος αλλοδαπός υπήκοος Συρίας, ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής της ομάδας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση μεταναστών, παράνομη είσοδο στη χώρα, έκθεση σε κίνδυνο και απείθεια, ενώ το ταχύπλοο σκάφος κατασχέθηκε.