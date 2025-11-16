Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι και… Άγιον Ορος

Ο επιχειρηματίας που κατηγορείται για απάτες με δήθεν επενδύσεις σε καζίνο, δεν έκανε βήμα χωρίς το δεξί του χέρι. Χωρίς τον σκληρό μποξέρ, ο οποίος φαίνεται πως είχε αναλάβει το ρόλο της προσωπικής του ασφάλειας αλλά και του «διαφημιστή» της απάτης.

Ποζάρει πάνω σε περιπολικό

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newsbomb, ο μποξέρ εμφανίζεται να ποζάρει καθισμένος πάνω σε περιπολικό έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ενώ ο επιχειρηματίας έχει αναρτήσει φωτογραφίες μέσα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και συγκεκριμένα μέσα από το Τμήμα του FBI.

Kαι οι δύο ήθελαν να δείχνουν πως βρίσκονται κοντά στον… νομό και την τάξη.

Ο συγκεκριμένος άνδρας λοιπόν παρουσιαζόταν ως bodyguard του επιχειρηματία. Ωστόσο φέρεται να είχε αναλάβει και καθήκοντα… διαφήμισης της φερόμενης απάτης, ανεβάζοντας στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με δήθεν κέρδη ύψους 10.000 ευρώ.

Πέρα όμως από τις «επιχειρηματικές» αναρτήσεις, ο μποξέρ φρόντιζε να προβάλλει με κάθε τρόπο την πολυτελή καθημερινότητά του: Ξεκούραση σε τζακούζι και spa στο καζίνο του Λουτρακίου, διασκέδαση στα μπουζούκια με τα πανέρια με τα λουλούδια να «πέφτουν» βροχή στους καλλιτέχνες, διακοπές σε πανάκριβα ξενοδοχεία στη Μύκονο και VIP πτήσεις πάνω από τη Φλόριντα.

Το lifestyle του, έντονα επιδεικτικό, έστηνε την εικόνα ενός ανθρώπου που ζούσε στα άκρα, ακολουθώντας μια ζωή που λίγοι μπορούσαν να φανταστούν – πόσο μάλλον να συντηρήσουν.

Την ίδια στιγμή, ο άνδρας συστηνόταν διαδικτυακά ως βαθιά θρησκευόμενος. Ανέβαζε συχνά φωτογραφίες και αναρτήσεις από επισκέψεις του στο Άγιον Όρος, ενώ στα χέρια και στο σώμα του είχε τατουάζ με σταυρούς και φορούσε έναν μεγάλο ξύλινο σταυρό.

