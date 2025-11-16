Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι και… Άγιον Ορος

Με τον «σταυρό στο χέρι» ο bodyguard του επιχειρηματία που κατηγορείται για απάτες με δήθεν επενδύσεις σε καζίνο

Κατερίνα Ρίστα

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι και… Άγιον Ορος
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο επιχειρηματίας που κατηγορείται για απάτες με δήθεν επενδύσεις σε καζίνο, δεν έκανε βήμα χωρίς το δεξί του χέρι. Χωρίς τον σκληρό μποξέρ, ο οποίος φαίνεται πως είχε αναλάβει το ρόλο της προσωπικής του ασφάλειας αλλά και του «διαφημιστή» της απάτης.

kykloma-1.jpg

Ποζάρει πάνω σε περιπολικό

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newsbomb, ο μποξέρ εμφανίζεται να ποζάρει καθισμένος πάνω σε περιπολικό έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

kykloma-8.jpg

Ενώ ο επιχειρηματίας έχει αναρτήσει φωτογραφίες μέσα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και συγκεκριμένα μέσα από το Τμήμα του FBI.

Kαι οι δύο ήθελαν να δείχνουν πως βρίσκονται κοντά στον… νομό και την τάξη.

Ο συγκεκριμένος άνδρας λοιπόν παρουσιαζόταν ως bodyguard του επιχειρηματία. Ωστόσο φέρεται να είχε αναλάβει και καθήκοντα… διαφήμισης της φερόμενης απάτης, ανεβάζοντας στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με δήθεν κέρδη ύψους 10.000 ευρώ.

kykloma-3.jpg

Πέρα όμως από τις «επιχειρηματικές» αναρτήσεις, ο μποξέρ φρόντιζε να προβάλλει με κάθε τρόπο την πολυτελή καθημερινότητά του: Ξεκούραση σε τζακούζι και spa στο καζίνο του Λουτρακίου, διασκέδαση στα μπουζούκια με τα πανέρια με τα λουλούδια να «πέφτουν» βροχή στους καλλιτέχνες, διακοπές σε πανάκριβα ξενοδοχεία στη Μύκονο και VIP πτήσεις πάνω από τη Φλόριντα.

kykloma-2.jpg
kykloma-4.jpg
kykloma-5.jpg

Το lifestyle του, έντονα επιδεικτικό, έστηνε την εικόνα ενός ανθρώπου που ζούσε στα άκρα, ακολουθώντας μια ζωή που λίγοι μπορούσαν να φανταστούν – πόσο μάλλον να συντηρήσουν.

Την ίδια στιγμή, ο άνδρας συστηνόταν διαδικτυακά ως βαθιά θρησκευόμενος. Ανέβαζε συχνά φωτογραφίες και αναρτήσεις από επισκέψεις του στο Άγιον Όρος, ενώ στα χέρια και στο σώμα του είχε τατουάζ με σταυρούς και φορούσε έναν μεγάλο ξύλινο σταυρό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζελένσκι: Το Κίεβο συμφώνησε για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα - Στις 13:45 η συνάντηση με Μητσοτάκη

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες η αθλήτρια που συνελήφθη

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι, πολυτέλεια, φωτογραφίες με περιπολικά και… Άγιον Ορος

10:12ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητικός Φιντάν: «Ιστορική παραίσθηση» η μη αποδοχή της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρώγεται η επενδυτική βαθμίδα;» - Ο Μητσοτάκης απαντά στις ειρωνείες της αντιπολίτευσης για την αναβάθμιση από τον οίκο Fitch

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Συνελήφθησαν 1.500 άτομα της Greek Mafia σε έναν χρόνο»

10:05ΚΟΣΜΟΣ

«Πήγαινε πίσω, Έλνταρ!»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του πιλότου που άφησε τα παιδιά του να «πετάξουν» το αεροπλάνο

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Θα εγκαταλείψουν οι πλούσιοι τη Νέα Υόρκη εξαιτίας του Μαμντάνι; - Τι λένε οι ειδικοί

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν για ανταλλαγή 1.200 αιχμαλώτων πολέμου

09:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος ανοίγει τα χαρτιά του – Πού θα δείτε τη συνέντευξή του

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Εμφάνιση – έκπληξη του Ντόναλντ Τραμπ σε γάμο στη Φλόριντα: «Τι όμορφο ζευγάρι»

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Ο.Τζ. Σίμπσον: 58 εκατ. δολάρια στον πατέρα θύματος, 30 χρόνια μετά το διπλό έγκλημα

09:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, Προμηθέας – Ολυμπιακός

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Υπέρ της επαναφοράς της στρατιωτικής θητείας η πλειοψηφία των Γερμανών - Δημοσκόπηση

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ισραηλινά ελικόπτερα εξαπέλυσαν πλήγματα στη Ράφα

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους αιτούντες - 20 χρόνια αναμονή για μόνιμη εγκατάσταση

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγισε» από τον Ντόντσιτς σε τρομερή μάχη! - Νίκη των Λέικερς στο Μιλγουόκι

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική σφραγίδα στον ενεργειακό χάρτη: Τα πέντε κομβικά έργα σε ΝΑ Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Εργαζόμαστε για να πληρωθούν οι αγρότες τέλος Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:16ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι, πολυτέλεια, φωτογραφίες με περιπολικά και… Άγιον Ορος

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι σε Temu και Shein: Τι αλλάζει για τον καταναλωτή μετά την απόφαση της ΕΕ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάτι: Ισόβια σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς και εγκαυματίες - Τα 4 και 1 μέτρα

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρώγεται η επενδυτική βαθμίδα;» - Ο Μητσοτάκης απαντά στις ειρωνείες της αντιπολίτευσης για την αναβάθμιση από τον οίκο Fitch

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες η αθλήτρια που συνελήφθη

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Εμφάνιση – έκπληξη του Ντόναλντ Τραμπ σε γάμο στη Φλόριντα: «Τι όμορφο ζευγάρι»

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Με ληστείες – «μαϊμού» έπαιρναν πίσω τον χρυσό και τα διαμάντια από τα θύματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της – Την κατέγραφαν και γελούσαν

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές στα κρέατα ενόψει Χριστουγέννων: Οι λόγοι και η στάση των καταναλωτών

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγισε» από τον Ντόντσιτς σε τρομερή μάχη! - Νίκη των Λέικερς στο Μιλγουόκι

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: «Πάω και βλέπω "βουνό" από δεσμίδες με 50ευρα» - Νέες αποκαλύψεις «φωτιά» από θύματα του επιχειρηματία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ