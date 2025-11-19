Αχαΐα: Τι λέει ο δικηγόρος του 25χρονου για το δυστύχημα – Γιατί οι γονείς απέκρυψαν το τροχαίο

Νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες στην Αχαΐα για την υπόθεση θανάτου του μικρού Ανδρέα ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε μαζί με τον θείο του από μαντρότοιχο.

Ο 25χρονος θείος μην μπορώντας να αντέξει τις τύψεις, παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Τρίτη (18/11) στο ΑΤ της περιοχής και ομολόγησε αυτό που κυκλοφορούσε ως φήμη από την πρώτη στιγμή. Οτι ο ίδιος με τον ανιψιό του ήταν πάνω σε μία τετράτροχη μηχανή και έπαθαν τροχαίο!

Όπως είπε στους αστυνομικούς ο 25χρονος πήρε τον μικρό Αντρέα από το σπίτι και επιβιβάστηκαν στην μοιραία γουρούνα. Κατά τη σύντομη διαδρομή τους, στο σημείο όπου υπάρχει τοιχίο ύψους περίπου δύο μέτρων, το όχημα φέρεται να ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη με αποτέλεσμα να συμβεί το μοιραίο.

Το μοιραίο όχημα

Ο δικηγόρος του 25χρονου θείου μίλησε στο pelop.gr για τις στιγμές που προηγήθηκαν πριν ομολογήσει την αλήθεια ορμώμενος από τις τύψεις.

«Ο ίδιος ο 25χρονος ήρθε και μου είπε την Παρασκευή το βράδυ ότι δεν αντέχει και έχει βάρος στη συνείδησή του, γιατί δεν είπε όλη την αλήθεια για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του μικρού Ανδρέα. ‘’Ήμουν πάνω σε μία «γουρούνα» μαζί με το παιδί όταν γλίστρησα και έπεσα’’, μου είπε», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του 25χρονου, Θόδωρος Χρονόπουλος, συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Μου ζήτησε να πάει στον εισαγγελέα και του πρότεινα να πάει στον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, καθώς η δικογραφία ήταν ακόμα ανοιχτή. Του πρότεινα να πάω και εγώ μαζί, αλλά αρνήθηκε. Ήθελε να πάει μόνος του».

Πλέον ερώτημα που καίει είναι γιατί οι συγγενείς του παιδιού είπαν ψέματα για τον θάνατο του μικρού Ανδρέα και επιβεβαίωσαν την αρχική εκδοχή του ατυχήματος. Η απάντηση ίσως βρίσκεται στο γεγονός ότι η μοιραία γουρούνα ανήκει στον πατέρα του παιδιού, για την οποία όμως δεν έχει γίνει η τελική μεταβίβαση. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο εισαγγελέας να τους απευθύνει την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης.

«Τον ρώτησα για τις καταθέσεις των συγγενών που υπήρχαν και δεν έλεγαν για τροχαίο. Μου είπε ότι ο ίδιος είχε λιποθυμήσει και πως όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, ρωτούσε για το παιδί: Σε τι κατάσταση βρίσκεται;», τόνισε στη συνέχεια ο κ. Χρονόπουλος.

Κάποιοι μετά το δυστύχημα, φρόντισαν να εξαφανίσουν το όχημα, το οποίο εντοπίστηκε σε μία κτηνοτροφική εγκατάσταση σε μικρή απόσταση έξω από το χωριό. Μετά την ομολογία του 25χρονου, υπέδειξαν στις Αρχές το σημείο και πλέον η γουρούνα βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται πλέον η στάση της δικαιοσύνης για την υπόθεση έπειτα από τις νέες αυτές αποκαλύψεις. Ο 25χρονος ήδη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο του τετράχρονου. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, «το επόμενο βήμα θα είναι να πάμε στη διάταξη του άρθρου 290 Α, που λέει ότι αν οδηγεί κάποιος επικίνδυνα και προκαλέσει θάνατο, τότε είναι κακούργημα. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο, γιατί δεν είχαμε επικίνδυνη οδήγηση».

