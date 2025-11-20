Αρχαία Ολυμπία: Ληστές άδειασαν αποθήκη στον Καυκανιά - Πήραν ακόμα και το... κρασί

Δυσάρεστη έκπληξη για ιδιοκτήτη μιας αγροτικής αποθήκης στο χωριό Καυκανιά της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς μέσα σε μια νύχτα μηχανήματα, εργαλεία ακομα και το… λάδι και το κρασί έκαναν... φτερά από τον χώρο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ένας 36χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, μαζί με έναν άγνωστο συνεργό του, φέρεται να παραβίασε την αποθήκη στις 16 Φεβρουαρίου 2025 και να πήρε ό,τι μπορούσε να μεταφερθεί.

Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, καταγράφηκαν ως κλεμμένα κονταροπρίονα, χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα τρυπάνια, καρφωτικό, γεννήτρια, αντλία, ελαιοραβδιστικές βέργες, 180 λίτρα κρασί και 50 κιλά ελαιόλαδο, αλλά και πλήθος γεωργικών εργαλείων.

Η συνολική αξία ξεπερνά τις 5.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας αξιοποίησαν τα στοιχεία της προανάκρισης και κατέληξαν στην ταυτότητα του 36χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Ο συνεργός του, ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.

*Με πληροφορίες από patrisnews.com

