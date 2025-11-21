Σε ρυθμούς Χριστουγέννων η Θεσσαλονίκη: Στήνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αριστοτέλους

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπαίνει σιγά-σιγά η πόλη της Θεσσαλονίκης καθώς έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους αργά το απόγευμα της Πέμπτης το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο έλατο.

Πρόκειται για ένα έλατο ύψους 18 περίπου μέτρων το οποίο ήρθε στην Αριστοτέλους από το Παλαιοχώρι Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.

Υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, από νωρίς σήμερα το πρωί ξεκίνησαν τις απαραίτητες εργασίες για το στήσιμο του δέντρου. Με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος, σταθεροποίησαν το δέντρο που πήρε έτσι τη θέση του στην «καρδιά» της πόλης.

Σημειώνεται πως παρά την έντονη βροχόπτωση κατά τις πρωινές ώρες, οι υπάλληλοι του Δήμου συνέχισαν τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η σταθεροποίηση του δέντρου.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στολίδια και λαμπιόνια ώστε να είναι όλα έτοιμα ενόψει της 3ης Δεκεμβρίου, όταν και θα γίνει η φωταγώγησή του με συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης