Με τη Μενδώνη συναντήθηκε η Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές μας ανταλλαγές»
Η ανάρτηση της πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Twitter
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Σήμερα είχα μια υπέροχη πρώτη συνάντηση με την Ελληνίδα υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο υπουργείο Πολιτισμού», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο twitter.
«Με εμπνέει η παγκόσμια πολιτιστική ηγεσία της Ελλάδας ως γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές μας ανταλλαγές εν όψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικής!», προσθέτει.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες: Αγνοείται 85χρονος κυνηγός στο Καλόκαστρο
21:13 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί
21:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι ηγέτες της ΕΕ θα συνεδριάσουν το Σάββατο για την Ουκρανία
22:25 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ