Με τη Μενδώνη συναντήθηκε η Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές μας ανταλλαγές»

«Σήμερα είχα μια υπέροχη πρώτη συνάντηση με την Ελληνίδα υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο υπουργείο Πολιτισμού», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο twitter.

«Με εμπνέει η παγκόσμια πολιτιστική ηγεσία της Ελλάδας ως γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές μας ανταλλαγές εν όψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικής!», προσθέτει.

I had a wonderful introductory meeting with Greek Minister of Culture Lina Mendoni today at @cultureGR . I’m inspired by Greece’s global cultural leadership as the birthplace of democracy. I look forward to deepening our cultural exchanges ahead of America’s 250th birthday… pic.twitter.com/lQYrVZE5Ct — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 21, 2025

Διαβάστε επίσης