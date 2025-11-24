Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου στη Νεοχωρούδα
Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου
Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα, μεσημεριανές ώρες τον πλησίασαν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε στο πρόσωπο.
Γυναίκα που περνούσε από το σημείο τον συνόδευσε στο σχολείο. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
