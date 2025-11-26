Πύργος: Ελεύθεροι με όρους δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης
Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και δήλωσαν αθώοι
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Ηλείας.
Σε βάρος των κατηγορουμένων επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που αφορούν την απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης κοπέλας, είτε ψηφιακά είτε διά ζώσης σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα και την παρουσία σε αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι ανήλικοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και δήλωσαν αθώοι ενώπιων της ανακρίτριας.
