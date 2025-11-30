Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τις εορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109/01.08.2017), που ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Η συγκεκριμένη περίοδος αφορά τις εορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Έτσι, η τελευταία ημέρα μαθημάτων θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Αρχείο Newsbomb

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν τα Σάββατα, τις Κυριακές, καθώς και σε καθορισμένες εθνικές εορτές και περιόδους διακοπών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η 28η Οκτωβρίου, η 25η Μαρτίου, η Καθαρά Δευτέρα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος, καθώς και οι διακοπές Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου – 7 Ιανουαρίου), οι διακοπές Πάσχα (από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου) και οι θερινές διακοπές (22 Ιουνίου – 31 Αυγούστου).

Επιπλέον, τα σχολεία παραμένουν κλειστά κατά την εορτή του Πολιούχου της κάθε περιοχής, καθώς και κατά την τοπική εθνική εορτή.

