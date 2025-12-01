Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

Το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ως μια διαφορετική ημέρα για τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας μέσα από δράσεις ενημέρωσης που αφορούν:

την προάσπιση του δικαιώματος των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για

ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση,

την καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, και

την καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, και την ανάγκη σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να προγραμματίσουν δράσεις ευαισθητοποίησης, οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και με την υποστήριξη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Συμβούλων Εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Για την υποστήριξη των δράσεων προτείνεται η αξιοποίηση του υλικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, το οποίο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για διάλογο και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προάγουν την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Παρουσίαση καλών πρακτικών

Το Υπουργείο ενθαρρύνει τις σχολικές μονάδες να προβούν στην παρουσίαση και διάχυση καλών πρακτικών που προέκυψαν από προγράμματα συνεκπαίδευσης ή άλλες καινοτόμες ενταξιακές δράσεις. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων και την υποστήριξη των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας

Παράλληλα, το Υπουργείο προσκαλεί τα σχολεία να συμβάλουν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, από 10:00 έως 12:00, στην αίθουσα Jacqueline de Romilly του Υπουργείου Παιδείας. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, με στόχο την ανάδειξη της φωνής των μαθητών με αναπηρία και την παρουσίαση ενταξιακών δράσεων που υλοποιήθηκαν στα σχολεία.

Συμμετοχή σχολείων

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν δια ζώσης μπορούν να παρουσιάσουν μουσικά, χορευτικά ή θεατρικά δρώμενα, ταινίες μικρού μήκους ή άλλες δράσεις ευαισθητοποίησης. Για τον προγραμματισμό, οι Διευθυντές καλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής στα τηλέφωνα 2103442928, 2103442929 και 2103442182.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μπορούν να αποστείλουν δημιουργίες ή συναφές υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης.

Είδη υλικού που μπορούν να υποβληθούν

Εικαστικές δημιουργίες μαθητών οποιασδήποτε μορφής και τεχνικής.

Ταινίες μικρού μήκους διάρκειας έως 5 λεπτών, με εξασφαλισμένα πνευματικά δικαιώματα στη μουσική επένδυση.

Λογοτεχνικά αποσπάσματα ή ποιήματα.

Φωτογραφικό υλικό υψηλής ευκρίνειας (μορφή JPG, 1920×1080, 300 dpi) που θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικές δημιουργίες ή στιγμιότυπα δράσεων συνεκπαίδευσης, με ευκρινή αναγραφή του ονόματος της σχολικής μονάδας.

Αφίσες ή πόστερ σε μορφή PNG, που αναδεικνύουν καλές πρακτικές στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία.

Καινοτόμες δημιουργίες (π.χ. με χρήση ΤΠΕ) που συμβάλλουν στην εκπαίδευση και την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει την ανάγκη τήρησης των προδιαγραφών, καθώς διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία του υλικού.

Όροι συμμετοχής και αποστολή υλικού

Σε περίπτωση που το υλικό απεικονίζει μαθητές, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για την προβολή του. Επίσης, για τη χρήση μουσικών θεμάτων ή τραγουδιών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, οι σχολικές μονάδες οφείλουν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη άδεια.

Το υλικό πρέπει να αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση deae3@minedu.gov.gr ή ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Τμήμα Γ’, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15122), έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025. Η αποστολή θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο με αναφορά των παραδοτέων.

Διαβάστε επίσης