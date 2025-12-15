Τρόμος σε παζάρι της Κομοτηνής: Πέντε δράστες επιτέθηκαν με μαχαίρι σε γυναίκα

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε παζάρι της Κομοτηνής το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου μπροστά στα μάτια των έντρομων ανθρώπων που απολάμβαναν τη βόλτα τους και πραγματοποιούσαν τις αγορές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xronos.gr, για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο, πέντε άνδρες φέρεται πως επιτέθηκαν σε βάρος δύο γυναικών και ενός άνδρα. Μάλιστα ένας από τους άνδρες χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο - πιθανότατα μαχαίρι - φέρεται πως επιτέθηκε σε μια από τις γυναίκες και να την τραυμάτισε στο μάγουλο.

Ο άνδρας που μαχαίρωσε τη γυναίκα συνελήφθη άμεσα από τις Αρχές με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος των υπολοίπων τεσσάρων δραστών, που δεν συνελήφθησαν εκείνη τη στιγμή καθώς τράπηκαν σε φυγή, σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ένας εκ των θυτών έριξε υγρό, δίχως να έχει διευκρινιστεί τι είδους υγρό ήταν, προς τον άνδρα.

Η υπόθεση ερευνάται από το αστυνομικό τμήμα Κομοτηνής.

