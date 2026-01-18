Στην Ελλάδα σήμερα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης

Από το νεκρώσιμο τρισάγιο που τελέστηκε στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη το Σάββατο

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, ο Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας Βησσαρίων θα συνοδεύσει την σορό της πριγκίπισσας Ειρήνης με ειδική πτήση προς την Αθήνα, όπου την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, θα τελεστεί η εξόδιος Ακολουθία στον Μητροπολιτικό Ναό.

Το Σάββατο η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε την πριγκίπισσα Ειρήνη, αδερφή της βασίλισσας Σοφίας.

Η σορός της μεταφέρθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία συνόδευσαν τους γονείς τους, το βασιλικό ζεύγος Φελίπε ΣΤ΄ και Λετίθια, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας στην τελετή μνήμης της αγαπημένης τους θείας.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι: Ινφάντα Έλενα και Ινφάντα Κριστίνα, μαζί με τα παιδιά τους, η Αλεξία Ντε Γκρες καθώς και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο.

Η «απόβαση» των γαλαζοαίματων στην Αθήνα

Στην κηδεία αναμένεται να δώσουν το «παρών» τα μέλη των βασιλικών οικογενειών της Ισπανίας και της Ελλάδας. Η δανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί επίσης, λόγω των στενών οικογενειακών σχέσεων, καθώς η Άννα-Μαρία είναι αδελφή της βασίλισσας Μαργαρίτας και θεία του σημερινού βασιλιά. Από τη βρετανική βασιλική οικογένεια, οι εκπρόσωποι των Γουίνδσορ θα είναι ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον. Παράλληλα, αναμένονται εκπρόσωποι και από άλλους ευρωπαϊκούς θρόνους.

Ταφή στο Τατόι

Μετά την τελετή στη Μητρόπολη, η πριγκίπισσα Ειρήνη θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, στο Βασιλικό Κοιμητήριο του Τατοΐου. Θα ταφεί δίπλα στους γονείς της, βασιλιά Παύλο και βασίλισσα Φρειδερίκη, αλλά και τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, κλείνοντας έτσι ένα ιστορικό κεφάλαιο για την οικογένεια.

