Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

Γεμίζουν νερό οι ταμιευτήρες από τους τεράστιους όγκους βροχής - Συγκλονιστικό βίντεο

Newsbomb

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δημοσίευσε η ομάδα Up Stories, στο οποίο φαίνεται η λίμνη Υλίκη να γεμίζει νερό, έπειτα από τις πρόσφατες βροχές και τα χιόνια που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες από την κακοκαιρία.

Μπορεί τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών να προκάλεσαν ζημιές και καταστροφές σε αρκετά μέρη της χώρας, ωστόσο το γεγονός ότι γέμισαν οι ταμιευτήρες με νερό, αποτελεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Ιδίως, την ώρα που οι αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειψυδρία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:26ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διέσυρε τον πρώην σύζυγό της για δήθεν σεξουαλική παρενόχληση του παιδιού τους

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο φονικός σεισμός στην Ιστορία: Άφησε πίσω του 830.000 νεκρούς και «κατάπιε» μια αυτοκρατορία

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Είναι στα σκαριά 6 πολύ μεγάλα έργα θωράκισης της Αττικής»

09:14SCENARIO

Μπορεί η Ελλάδα να κυβερνηθεί χωρίς αυτοδύναμη κυβέρνηση;

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μηνύει την JPMorgan Chase και τον Τζέιμι Ντάιμον - Γιατί διεκδικεί 5 δισ. δολάρια από τη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ

09:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Αδικούν τη ρύθμιση για την συνεπιμέλεια όταν πάνε να την «φορτώσουν» σε κάποια πολιτικό

09:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το TikTok μένει ΗΠΑ: Πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της σε μη Κινέζους επενδυτές

09:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις, αποκλιμάκωσε την κατάσταση η δήλωση Τραμπ για Γροιλανδία

08:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή - Ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η ΕΕ «διέβη τον Ρουβίκωνα» - «Η στιγμή που συμφώνησε ότι πρέπει να προχωρήσει μόνη της»

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Απόκοσμες εικόνες από την αφρικανική σκόνη - Αποπνικτική η ατμόσφαιρα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του τραμ σήμερα, Παρασκευή

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό σήμερα, Παρασκευή - Τα σημεία που θα επηρεαστούν

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκοι έφτασαν μέχρι την πόρτα σπιτιού στο Πανόραμα - Βίντεο

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων

08:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθήνας: Μαθητές σε «παγωμένες» αίθουσες και πλημμυρισμένους διαδρόμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα: Με στόχο τον τελικό του Ευρωπαϊκού η εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία - Η ώρα και το κανάλι

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η ΕΕ «διέβη τον Ρουβίκωνα» - «Η στιγμή που συμφώνησε ότι πρέπει να προχωρήσει μόνη της»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαπτίσεις - Έρχεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά το Πάσχα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

09:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις, αποκλιμάκωσε την κατάσταση η δήλωση Τραμπ για Γροιλανδία

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκοι έφτασαν μέχρι την πόρτα σπιτιού στο Πανόραμα - Βίντεο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Απόκοσμες εικόνες από την αφρικανική σκόνη - Αποπνικτική η ατμόσφαιρα

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι από αναθυμιάσεις γκαζιού

08:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθήνας: Μαθητές σε «παγωμένες» αίθουσες και πλημμυρισμένους διαδρόμους

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ