Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δημοσίευσε η ομάδα Up Stories, στο οποίο φαίνεται η λίμνη Υλίκη να γεμίζει νερό, έπειτα από τις πρόσφατες βροχές και τα χιόνια που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες από την κακοκαιρία.

Μπορεί τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών να προκάλεσαν ζημιές και καταστροφές σε αρκετά μέρη της χώρας, ωστόσο το γεγονός ότι γέμισαν οι ταμιευτήρες με νερό, αποτελεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Ιδίως, την ώρα που οι αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειψυδρία.

Διαβάστε επίσης