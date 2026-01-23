Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν οι πιο σοβαρές

Σειρά περιστατικών καθίζησης του εδάφους και του οδοστρώματος καταγράφεται από τα τέλη Δεκεμβρίου έως και τα τέλη Ιανουαρίου στην περιφέρεια της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης χώρας, προκαλώντας ανησυχία.

Ο υδρογεωλόγος της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), Βασίλης Ζόραπας, εξηγεί στο Newsbomb ότι το φαινόμενο οφείλεται στη διαβρωτική δράση του νερού. «Στην επιφάνεια του υπεδάφους, και ειδικότερα στην περίπτωση ρεμάτων, το νερό προκαλεί διάβρωση του εδάφους, ενώ ενδέχεται να παρατηρηθούν και φαινόμενα κατολισθήσεων στα πρανή», σημειώνει.

Όπως διευκρινίζει, στις περιπτώσεις όπου καταγράφονται καθιζήσεις, εφόσον πρόκειται πράγματι για καθιζήσεις, παρατηρείται διάβρωση του γεωλογικού σχηματισμού σε βάθος κοντά στην επιφάνεια. «Το υλικό χάνει την υποστήριξή του και υποχωρεί, εξαιτίας της συνεχούς διαβρωτικής δράσης του νερού», αναφέρει.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αστοχίας ή διαρροής σε κάποιον υπόγειο αγωγό. «Δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί αν το φαινόμενο οφείλεται αποκλειστικά στις έντονες βροχοπτώσεις ή αν υπάρχει υπόγειο ρεύμα, καλυμμένος αγωγός ή άλλη τεχνική αιτία. Απαιτείται επιτόπιος έλεγχος», καταλήγει.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο Newsbomb ο Κωνσταντίνος Λουπασάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωλόγος και Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, κάθε περιστατικό πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά.

«Το κάθε φαινόμενο καθίζησης είναι διαφορετικό και δεν μπορούμε να τα συσχετίζουμε μεταξύ τους. Άλλο είναι ένα περιστατικό που σημειώνεται σε ρέμα και άλλο ένα που εκδηλώνεται σε αστικό ιστό ή σε περιοχή με διαφορετικά γεωλογικά χαρακτηριστικά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

25 Δεκεμβρίου 2025 - Καθίζηση 10 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στον Άγιο Δημήτριο, όταν οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση του ρέματος της Πικροδάφνης. Τα ορμητικά νερά είχαν ως αποτέλεσμα την καθίζηση του δρόμου πάνω από το ρέμα, δημιουργώντας γκρεμό βάθους περίπου 10 μέτρων.

Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες, ενώ οι κάτοικοι παρέμειναν ξάγρυπνοι, φοβούμενοι περαιτέρω υποχώρηση του εδάφους κάτω από τα σπίτια τους.

14 Ιανουαρίου 2026 - Άνοιξε τρύπα στο έδαφος, «κατάπιε» κολώνα στο Παγκράτι

Καθίζησης οδοστρώματος είχε σημειωθεί στις 14 Ιανουαρίου στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β’ και Ιοφώντος, στο Παγκράτι. Η τρύπα έχει πέντε μέτρα εμβαδόν αλλά σημαντικό βάθος, ενώ την ώρα που άνοιξε «κατάπιε» και μια κολώνα φωτισμού.

21 Ιανουαρίου 2026 - Καθίζηση και τραυματισμός οδηγού στο Γραμματικό

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στο Γραμματικό, όταν καθίζηση του εδάφους λόγω της κακοκαιρίας προκάλεσε τον εγκλωβισμό οδηγού στο όχημά του.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία απεγκλώβισε τον οδηγό, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

21 Ιανουαρίου 2026 - Καθίζηση στη Νέα Μάκρη

Την ίδια ημέρα με την καθίζηση στο Γραμματικό αντίστοιχο περιστατικό έγινε στη Νέα Μάκρη συγκεκριμένα στην οδό Ειρήνης.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής.

22 Ιανουαρίου 2026 - Καθίζησης οδοστρώματος στον Πειραιά

Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε στον Πειραιά χθες, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου όπου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην οδό Ιάσονος, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων από τη συμβολή της με την οδό Χατζηκυριακού έως τη συμβολή της με την Ακτή Μιαούλη, στην περιοχή του Τόπυ.

19 Ιανουαρίου 2026 - Καθίζηση στη Μικροσπηλιά Τζουμέρκων

Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένη καθίζηση σε περιοχή εκτός Αθηνών και συγκεκριμένα στο χωριό Μικροσπηλιά στα Τζουμέρκα. Το φαινόμενο ξεκίνησε κάτω από το τελευταίο σπίτι του χωριού και, σύμφωνα με τους κατοίκους, επιδεινώνεται καθημερινά.

