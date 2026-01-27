ΤΕΧΑΝ: Το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πλήρη εξέλιξη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακινεί κάθε μαθητή «Γίνε κι εσύ MVP της ανακύκλωσης» - «Κέρδισε και έλα να με δεις από κοντά σε έναν αγώνα στο NBA!»

ΤΕΧΑΝ: Το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πλήρη εξέλιξη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» που διοργανώνει η ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε, πρωτοπόρος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης της εταιρείας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και θα διαρκέσει έως τις 15 Μαΐου 2026.

Το «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως «Most Valuable Protector της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα», δηλαδή MVP της ανακύκλωσης στη χώρα μας.

Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και έχει ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των νέων και ειδικότερα των μαθητών σε όλη τη χώρα, στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Στο «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τμημάτων των Γυμνασίων και Λυκείων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης που είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία των Δήμων και τα οποία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.recycling-center.gr.

Οι μαθητές μπορούν να επιστρέφουν στα Πολυκέντρα για ανακύκλωση πλαστικά, μεταλλικά και γυάλινα υλικά.

Στο τέλος της διαδικασίας ανακύκλωσης όλων των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων υλικών στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, εκτυπώνεται αυτόματα το κουπόνι συμμετοχής του «1ου Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης».

ΕΠΑΘΛΑ

Το μεγάλο δώρο – έπαθλο του «1ου Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης», για τα έξι (6) σχολικά τμήματα, και συγκεκριμένα το πρώτο τμήμα από κάθε τάξη, που θα ανακυκλώσουν τα περισσότερα υλικά, είναι:

  • Ένα (1) ταξίδι πέντε (5) ημερών* στις ΗΠΑ για όλους τους μαθητές του πρωτεύσαντος σχολικού τμήματος ανά Τάξη Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης για να δουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίζει σε έναν αγώνα NBA.

Στο «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» θα ανακηρυχθούν τα πρωτεύσαντα σχολικά τμήματα ανά τάξη σε όλη τη χώρα ως τα «MVP σχολικά τμήματα της ανακύκλωσης», δηλαδή θα ανακηρυχθούν τα πρωτεύσαντα σχολικά τμήματα ως εξής:

  • Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Α’ Γυμνασίου
  • Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Β’ Γυμνασίου
  • Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Γ’ Γυμνασίου
  • Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Α’ Λυκείου
  • Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Β’ Λυκείου
  • Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Γ’ Λυκείου
Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο: www.recycling-center.gr

W: https://recycling-center.gr/

FB: https://www.facebook.com/texansa

IG: https://www.instagram.com/texan.anakiklosi/

YT: https://www.youtube.com/@texansa

TikTok: https://www.tiktok.com/@texan.recycling

LinkedIn: https://gr.linkedin.com/company/texan-sa

Σχετικά με την ΤΕΧΑΝ Περιβαλλοντική Διαχείριση

«Η εταιρία ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί τον ηγέτη στον τομέα της κατασκευής και λειτουργίας αυτόματων υψηλής τεχνολογίας πολυμηχανημάτων ανακύκλωσης. Σε συνεργασία με τον αμερικάνικο Οίκο Envipco, ο Όμιλος ΤΕΧΑΝ έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα την 1η μονάδα παραγωγής μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης εκτός των συνόρων των ΗΠΑ. Η ΤΕΧΑΝ αναπτύσσει σημαντική κοινωνική δράση και εφαρμόζει το μοναδικό και καινοτόμο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και δωρίζει 1.000.000 € για να ενισχύσει σημαντικές Δράσεις για το περιβάλλον, την παιδεία, την υγεία και την τοπική κοινωνία».

