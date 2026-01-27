Η Andrus Beer συμμετέχει στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2026

Η Andrus Beer συμμετέχει στη φετινή ΕΞΠΟΤΡΟΦ, τη σημαντικότερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας, συγκεντρώνοντας κορυφαίους Έλληνες παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου.

Στο περίπτερο Α152-2, η Andrus Beer θα παρουσιάσει τις ξεχωριστές μπύρες της, που συνδυάζουν ποιοτικές πρώτες ύλες, σύγχρονες τεχνικές ζυθοποίησης και έντονο χαρακτήρα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία της εταιρείας, να δοκιμάσουν τις ετικέτες της και να συζητήσουν με την ομάδα της.

Η συμμετοχή της Andrus Beer στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ για 3η συνεχόμενη χρονιά εντάσσεται στη στρατηγική της για δυναμική παρουσία σε κορυφαία κλαδικά γεγονότα, ενισχύοντας τη σχέση της με επαγγελματίες της εστίασης, του εμπορίου και της διανομής, αλλά και με το ευρύτερο κοινό που αναζητά αυθεντικές γευστικές εμπειρίες.

Andrus Beer: H Άνδρος στο ποτήρι σας σε τρεις διαφορετικές εκδοχές

Andrus Premium IPA: Μια νέα IPA με 6% ABV, χαρακτηριστικό χάλκινο χρώμα και έντονη αρωματική γεύση. Ιδανική για όσους αναζητούν δυνατές και αρωματικές γευστικές εμπειρίες.

Andrus Premium Ale: Μια πλούσια ale με 5,6% ABV, χρώμα χάλκινου χρυσού και αρώματα εσπεριδοειδών, ψωμιού και καραμέλας. Ισορροπημένη με μακρά επίγευση, ταιριάζει με πιάτα κρεατικών αλλά και με τυριά.

Andrus Premium Lager: Μια δροσιστική blonde lager με 4,5% ABV, γλυκιά βάση βύνης και διακριτική πικράδα, που την καθιστά ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση.

Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ αποτελεί σημείο συνάντησης για την ελληνική γαστρονομία και την καινοτομία στον χώρο των τροφίμων και ποτών, και η Andrus Beer δίνει και φέτος το «παρών», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ποιότητα και τη δημιουργικότητα.

Σας περιμένουμε στο περίπτερο Α152-2, από τις 31/01 έως τις 02/02, για να γνωρίσετε την Andrus Beer από κοντά.