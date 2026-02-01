Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Πλέον δίνουμε αίμα και με «ψηφιακό ραντεβού»

Eθελοντική αιμοδοσία από την Προεδρία της Δημοκρατίας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, στο Προεδρικό Μέγαρο, Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Με ανακοίνωσή του το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), επισημαίνει πως: «από την Δευτέρα 2/2/26, για την αίθουσα αιμοδοσίας του ΕΚΕΑ, στο Αιγάλεω (Λεωφ.Θηβών 314, Γήπεδο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης), θα μπορείτε να κλείνετε ραντεβού και ψηφιακά μέσω της εφαρμογής “Δίνουμε αίμα”.

Με την εφαρμογή μπορείτε να ενημερώνεστε για τη διαθεσιμότητα των ραντεβού και να διαλέγετε την ώρα που σας εξυπηρετεί, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμείτε, εύκολα και γρήγορα.

Τα τηλεφωνικά ραντεβού εξακολουθούν να ισχύουν στους αριθμούς 2105697986 και 2105697605 καθημερινά 09.00-20.00. Eπίσης μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας, μέσω του κινητού σας».

Το ΕΚΕΑ τονίζει πως το κύμα γρίπης λιγοστεύει τους αιμοδότες και κάνει έκκληση, αναφέροντας πως: «Κάθε ένα λεπτό που περνάει δύο άνθρωποι σε χρειάζονται, καθώς χρήζουν μετάγγισης αίματος ή παραγώγων!

Tο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ κάνει έκκληση σε κάθε πολίτη 18 με 65 ετών να επισκεφθεί την κοντινότερη αιμοδοσία του ΕΣΥ έχοντας υπόψη ότι:

-Η αιμοδοσία είναι δυνατή δύο εβδομάδες μετά την εξάλειψη των συμπτωμάτων γρίπης ή ίωσης.

-Όσοι έχουν εμβολιαστεί και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα μπορούν να αιμοδοτήσουν άμεσα».

