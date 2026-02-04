Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ και Johnson & Johnson ανανεώνουν και διευρύνουν τη συνεργασία τους

Στόχος η ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ και Johnson & Johnson ανανεώνουν και διευρύνουν τη συνεργασία τους
Η Johnson & Johnson Innovative Medicine Ελλάδος και ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ ανακοινώνουν την ανανέωση και διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες υψηλής κλινικής αξίας.

Η νέα συμφωνία επιβεβαιώνει τη μακρόχρονη, σταθερή και επιτυχημένη συνεργασία των δύο εταιρειών στον τομέα της φροντίδας υγείας και αντικατοπτρίζει την κοινή τους φιλοδοξία να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των θεραπευτικών επιλογών και της ποιότητας ζωής των ασθενών στη χώρα μας.

Η νέα συμφωνία αναπτύσσεται σε δύο άξονες:

  1. Την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας διανομής και προώθησης για τα σκευάσματα Παλιπεριδόνης και Pαμπεπραζόλης έως το τέλος του 2028.
  2. Τη σύναψη νέας συμφωνίας για τη διανομή και προώθηση του χαρτοφυλακίου θεραπειών Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης της J&J στην ελληνική αγορά.

Ο Daniel Paksy, Managing Director της Johnson & Johnson Innovative Medicine για την Ελλάδα και τη Ρουμανία, δήλωσε σχετικά: «Η ανανέωση και περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας μας με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να διασφαλίζουμε ουσιαστική και αξιόπιστη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες υψηλής κλινικής αξίας. Μέσα από συνεργασίες που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, την υψηλή ποιότητα και τεχνογνωσία στα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, εργαζόμαστε ώστε η επιστημονική πρόοδος να μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τους ασθενείς και την κοινωνία στο σύνολό της».

Από την πλευρά του, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., σημείωσε: «Στον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ είμαστε περήφανοι για τη διεύρυνση της συνεργασίας μας με την Johnson & Johnson Innovative Medicine. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε καινοτόμες, υψηλής αξίας λύσεις και επιβεβαιώνει τη θέση μας στην κορυφή του φαρμακευτικού κλάδου. Η επέκταση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών που ενισχύουν την αξία για όλους τους εμπλεκόμενους και συμβάλλουν ουσιαστικά στην υγεία των Ελλήνων ασθενών».

