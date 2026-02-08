Η Αρχιεπισκοπή μοίρασε γυαλιά στις φυλακές Μαλανδρίνου

Στις φυλακές του Μαλανδρίνου βρέθηκε την 1η Φεβρουαρίου –παρά το δύσκολες καιρικές συνθήκες- η αντιπροσωπεία του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας - Εκκλησιαστικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Π.Ε.Ο.Ο, που εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών Οπτομετρών, με σκοπό την παράδοση εκατό ζευγαριών γυαλιών οράσεως.

Το μέγεθος της παρασκευής των γυαλιών κρίθηκε από την προηγούμενη επίσκεψή, εκεί, που πραγματοποιήθηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου και στο Δήμο Δωρίδας(Λιδορίκι) στις 29-30 Νοεμβρίου σε συνεργασία με τους Εταίρους του, δηλαδή την Πανελλήνια Ένωση Οπτικών – Οπτομετρών(Π.Ε.Ο.Ο), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων(Π.ΟΜ.Ε.Π) και τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών Ελλάδος(Σ.Ο.Ο.Ε).

Τη διαδικασία παράδοσης επόπτευσε ο Γενικός Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπ. Προστασίας του Πολίτη κ. Αρίστος Περρής

Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκαν ο διευθυντής του σωφρονιστικού καταστήματος κ. Ευθύμιος Παπαδήμας, ο αρχιφύλακας κ. Δημήτρης Διαμάντης, η υπεύθυνη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Βιολέτα Βασιλοπούλου και άλλοι παράγοντες της φυλακής Τύπου Β΄ του Μαλανδρίνου Φωκίδας. Θυμίζεται ότι το συγκεκριμένο Σωφρονιστικό Κατάστημα ιδρύθηκε το 2003 με δυναμικότητα να εξυπηρέτηση 440 ατόμων. Σήμερα φιλοξενεί 530.

Κατά την πρώτη επίσκεψη εξεταστήκαν από την οφθαλμίατρο κα Δρ. Ελένη Μεσσήνη και τους οπτικούς-οπτομέτρες συνολικά 134 άτομα. Εξ αυτών οι 124 ήταν κρατούμενοι και 10 ήταν σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Την Κυριακη 1η Φεβρουαριου παραδόθηκαν συνολικά 100 ζευγάρια γυαλιά, διότι κάποιοι κρατούμενοι από αυτούς, που δεν είχαν εξεταστεί ποτέ στη ζωή τους, τα είχαν ανάγκη και παρέλαβαν δύο ζευγάρια για μακριά και κοντά.

Η δράση είχε τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου και προέδρου του ΚΕ.Σ.Ο, λόγω της μεγάλης ευαισθησίας, που έχει σε φυλακισμένους αλλά και στα παιδιά, του Μητροπολίτη Φωκίδας κ. Θεόκτιστου, του Μητροπολίτη Φαναρίου και Αναπληρωτή Πρόεδρου του Ιδρύματος κ. Αγαθάγγελου, καθώς και του Επισκόπου Χριστουπόλεως πρωτοσύγκελου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Βαρνάβα, ενώ για τη δράση ενημερώθηκε και ο νέος Αρχιερατικός της Επίτροπος της ΙΑΑ π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης.

Οι συντελεστές

Οι σκελετοί ήταν χορηγία του οπτικού κ. Γιώργου Κλάδου Αντιπροεδρου της Π.Ε.Ο.Ο, της Ολυμπίας Ντουρμά μέλους του Δ.Σ του Σ.Ο.Ο.Ε, του εθελοντή του ΚΕ.Σ.Ο και Εισαγωγέα Οπτικών Ειδών Λουκά Μολέ. Οι οφθαλμικοί φακοί προσφέρθηκαν από την εταιρεία “Ν. Χ. Τριαντάφυλλου & ΣΙΑ ΟΕ”, η επεξεργασία του τελικού προϊόντος, έγινε από τον οπτικό κ. Γιώργο Βασιλικούδη επίσης μέλος της Π.Ε.Ο.Ο.

Στη διαδικασία παράδοση των γυαλιών οράσεως εκτός του ΓΓ Αντιεγκληματικής Πολιτικής κ. Αρίστου Περρή, συμμετείχαν από το ΚΕ.Σ.Ο η Διευθύντρια του φορέα κα Μαίρη Πίνη, το μέλος του Δ.Σ κα Σοφία Κώνστα-Πέππα και ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του φορέα Κωνσταντίνος Σαλεβουράκης.

Επιπρόσθετα ο κ. Γενικός είχε συνάντηση με ομάδα κρατουμένων και Σωφρονιστικών και ενημερώθηκε για την πρόοδο του Σχολείο Β΄ Ευκαιρίας και Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα οποία θυμίζουμε ενέργειες του σημερινού Διευθυντή κ. Παπαδήμα ο οποίος διοικεί το κατάστημα για 16 συνεχή έτη.

Διαβάστε επίσης