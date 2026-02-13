Δύο χρόνια από τον θάνατο του 36χρονου σκιέρ Κωνσταντίνου Μόμτση στη Βουλγαρία

Η αδελφή του αδικοχαμένου σκιέρ, Βεατρίκη Μόμτση μιλά στο Newsbomb για την απώλεια του Κωνσταντίνου και τον πόνο που παραμένει δυνατός μέχρι σήμερα

Ελένη Μητσάλη

Δύο χρόνια από τον θάνατο του 36χρονου σκιέρ Κωνσταντίνου Μόμτση στη Βουλγαρία
Ο Κωνσταντίνος Μόμτσης
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μόμτση, του 36χρονου σκιέρ από τη Φλώρινα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα στη Βουλγαρία, κατά τη διάρκεια εξόρμησης στο βουνό.

Λάτρης της φύσης και των χειμερινών σπορ, βρισκόταν στα βουνά που αγαπούσε, κάνοντας αυτό που τον έκανε ευτυχισμένο, όταν σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα στο Μπόροβιτς.

Δύο χρόνια μετά, η αδελφή του Κωνσταντίνου, Βεατρίκη Μόμτση, μιλά στο Newsbomb για την απώλεια που παραμένει ζωντανή και για τον πόνο που, όπως λέει, δεν μειώθηκε με τον χρόνο.

skier-voulgaria.jpg

Ο Κωνσταντίνος Μόμτσης

«Δύο χρόνια μετά, ο πόνος δεν έχει φύγει· απλώς έχει αλλάξει μορφή. Υπάρχουν μέρες που είναι πιο ήσυχος και άλλες που επιστρέφει πιο δυνατός», τονίζει στο Newsbomb η αδελφή του Κωνσταντίνου Μόμτση και προσθέτει: «Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι η παρουσία του, η φωνή του, το γέλιο του, η αίσθηση ότι είναι εκεί και ζει τη ζωή στο έπακρο».

Όπως αναφέρει, ο δεσμός τους ήταν ιδιαίτερα δυνατός. «Με τον Κωνσταντίνο είχαμε έναν πολύ δυνατό δεσμό, σαν αδέλφια. Καταλαβαινόμασταν με μία μόνο ματιά. Μπορεί να ήμασταν διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά μεγαλώσαμε με τις ίδιες αξίες».

img8160.jpeg

Ταυτόχρονα, η αδελφή του σκιέρ προσθέτει στο Newsbomb πως η απουσία του γίνεται αισθητή ακόμη και στις πιο απλές στιγμές της καθημερινότητας. «Υπάρχουν στιγμές που περιμένω να ακούσω στο τηλέφωνο το “έλα, κουκλίτσα μου” ή που θα ήθελα τη γνώμη και τη συμβουλή του», λέει χαρακτηριστικά. «Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν θα ζήσουμε ποτέ ξανά μαζί κάτι καινούργιο».

Ιδιαίτερα επώδυνη είναι, όπως εξηγεί, η σκέψη όσων δεν πρόλαβαν να μοιραστούν. «Αυτό που πονάει περισσότερο είναι ότι δεν θα γνωρίσει ποτέ τον γιο μου. Δεν θα είναι ο θείος που θα λάτρευε τα παιδιά μου και που θα τα αγαπούσε με έναν μοναδικό τρόπο. Αυτό είναι κάτι που πονάει πολύ».

img8161.jpeg

Ο Κωνσταντίνος Μόμτσης

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον χαρακτήρα του, περιγράφει τον Κωνσταντίνο Μόμτση ως έναν άνθρωπο με έντονη παρουσία. «Ο Κωνσταντίνος είχε καλή καρδιά. Με την παρουσία του φώτιζε τον χώρο και έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν άνετα. Ήταν δοτικός, αυθεντικός και γεμάτος ζωή».

Αναφέρεται, επίσης, στα ενδιαφέροντά του και στην προσωπικότητά του. «Αγαπούσε τη φύση, τη μουσική, του άρεσε να δημιουργεί με τα χέρια του. Είχε έντονη άποψη και μιλούσε με ειλικρίνεια, χωρίς περιστροφές. Αυτή η ευθύτητα είναι κάτι που μας λείπει βαθιά».

img8159.jpeg

Ο Κωνσταντίνος Μόμτσης

Κλείνοντας, η Βεατρίκη Μόμτση ξεκαθαρίζει πως η απώλεια δεν ξεπερνιέται. «Η απώλεια δεν “διαχειρίζεται”. Μαθαίνεις απλώς να ζεις με αυτήν. Ο πόνος είναι η απόδειξη ότι υπήρξε κάποιος τόσο σημαντικός», καταλήγει. «Τον κρατάω μέσα μου σε κάθε ανάσα. Είναι ο τρόπος που η καρδιά μου λέει: “Σ’ αγαπώ και θα σ’ αγαπώ για πάντα”».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις

19:38ΚΟΣΜΟΣ

«Θεωρίες συνωμοσίας»: Γιατί εμφανίζεται το όνομα της μικρής Μαντλίν στα αρχεία Έπσταϊν

19:36ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πόνος δεν φεύγει, απλώς αλλάζει μορφή»: Δύο χρόνια από τον αδόκητο θάνατο του 36χρονου σκιέρ Κωνσταντίνου Μόμτση στη Βουλγαρία

19:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Φιλικό στο Φάληρο με Παραγουάη

19:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Παύλο: Αστείο κάποιος να φοβάται ότι θα επιστρέψει η βασιλεία

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Κατάσκοπος της Ρωσίας καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Άδωνι για Κωνσταντοπούλου: Να παραιτηθούμε όλοι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πάπας

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επείγουσα διακομιδή διασωληνωμένου παιδιού μεταξύ νοσοκομείων - Συνοδεία Αστυνομίας (Βίντεο)

19:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο έκρινε πως πεζοναύτης μπορεί να κρατήσει ορφανό παιδί από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανίδα ηθοποιός μηνύει την κυβέρνηση Ράμα για χρήση του προσώπου της ως «AI υπουργού»

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ανάσα» στα αποθέματα νερού του φράγματος Αποσελέμη έφεραν οι έντονες βροχοπτώσεις - Βίντεο

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματικές διώξεις στους εμπλεκόμενους για την έκρηξη

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Προβλήματα από την κακοκαιρία σε περιοχές του Ταϋγέτου - Κατολισθήσεις και καθιζήσεις

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει το Χάρβαρντ - Το κατηγορεί ότι αψηφά την έρευνα για τις εισαγωγές φοιτητών

18:38LIFESTYLE

Η ερωτική «φωλιά» του Τζάστιν Τριντό και της Κέιτι Πέρι στο Μόντρεαλ, αξίας $3,1 εκατ.

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια συμπλοκή μεταξύ Βρετανών επιβατών σε πτήση προς το Μάντσεστερ: Αναγκαστική προσγείωση στις Βρυξέλλες - Βίντεο

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκροί τρεις σκιέρ στις Άλπεις - Σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Πολιτικός δέχτηκε επίθεση με φτυάρι χιονιού

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Κένεντι: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια, συνήθιζα να κάνω κοκαΐνη από τα καθίσματα τουαλέτας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Οδηγός πατινιού υπέστη ανακοπή, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα με τρεις ανηλίκους: Νεκρό το ένα παιδί, τραυματισμένα τα άλλα δύο

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Άδωνι για Κωνσταντοπούλου: Να παραιτηθούμε όλοι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πάπας

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματικές διώξεις στους εμπλεκόμενους για την έκρηξη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η δασκάλα χαστούκισε τον 8χρονο αυτιστικό μαθητή, επειδή «την ενόχλησε ο θόρυβος»

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό - «Πρώτος στόχος να κρατήσει το πόδι της», μετά το σοκαριστικό ατύχημα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα οι αγρότες: Δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Απαγχονισμένος βρέθηκε στο σπίτι του 55χρονος

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός βρέθηκε άνδρας στη βεράντα του σπιτιού του – Τον εντόπισε ο αδερφός του

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή για το καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία»

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πόσο κόστισε η κινητοποίησή τους στην Αθήνα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

18:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το viral AI βίντεο Τομ Κρουζ - Μπραντ Πιτ που ανησυχεί το Χόλιγουντ - Τι είναι το Seedance 2.0

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Προβλήματα από την κακοκαιρία σε περιοχές του Ταϋγέτου - Κατολισθήσεις και καθιζήσεις

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χτύπησε τη σύζυγό του επειδή τον ξύπνησε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ