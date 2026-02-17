Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

17/2/2026 8:00:00 πμ

17/2/2026 10:00:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΪΡΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΚΑΪΡΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΚΑΪΡΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΪΡΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΪΡΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

147

Κατασκευές

17/2/2026 8:00:00 πμ

17/2/2026 11:00:00 πμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΙΔΑ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΠΗΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΟΥΡΙΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

157

Κατασκευές

17/2/2026 8:00:00 πμ

17/2/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΛ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

186

Λειτουργία

17/2/2026 8:00:00 πμ

17/2/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΥΚΑΣΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

187

Λειτουργία

17/2/2026 8:00:00 πμ

17/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΣ - ΑΕΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΣΥΡΟΥ

104

Κατασκευές

17/2/2026 8:00:00 πμ

17/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 23 απο κάθετο: ΑΜΕΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΑΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

160

Κατασκευές

17/2/2026 8:00:00 πμ

17/2/2026 2:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ ΝΟ 33 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

151

Κατασκευές

17/2/2026 8:00:00 πμ

17/2/2026 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΟΡΟ ΜΕ ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΠΑΤΙΑΣ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΚΡΗΝΗΣ

369

Λειτουργί

17/2/2026 8:00:00 πμ

17/2/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ - ΝΤΕΛΟΥ - ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1570

Λειτουργία

17/2/2026 8:00:00 πμ

17/2/2026 5:00:00 μμ

ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΞΟΥΘΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Γ.ΒΑΓΙΑ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΧΙΟΥ, ΠΗΓΑΔΑΚΙΟΥ, ΟΡΦΕΩΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΝΕΦΕΛΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΑΝΘΕΩΝ, ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ, ΕΥΚΑΣ, ΡΟΔΩΝ, ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ.

143

Κατασκευές

17/2/2026 8:00:00 πμ

17/2/2026 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:KAKH ΒΙΓΛΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

17/2/2026 9:00:00 πμ

17/2/2026 2:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

17/2/2026 9:00:00 πμ

17/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΡΑΥΓΗΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

185

Λειτουργία

17/2/2026 9:30:00 πμ

17/2/2026 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΑΪΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΝΔΡΗ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

149

Κατασκευές

17/2/2026 10:00:00 πμ

17/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΡΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΝΕΦΕΛΗΣ, ΠΑΝΔΩΡΑΣ, ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΔΩΝ.

145

Κατασκευές

17/2/2026 10:00:00 πμ

17/2/2026 2:00:00 μμ

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΓΑΜΟΥ.

146

Κατασκευές

17/2/2026 11:00:00 πμ

17/2/2026 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΡ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΟΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝ. ΠΑΛΙΑΟΛΟΓΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

150

Κατασκευές

