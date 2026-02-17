Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ρίο οι δύο τραυματίες από το τροχαίο στον Πύργο

Αγωνία για την πορεία της υγείας τους

Newsbomb

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ρίο οι δύο τραυματίες από το τροχαίο στον Πύργο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρία άτομα τραυματίστηκαν στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατακόλου. Για το συμβάν υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών καθώς εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους στο σημείο του ατυχήματος.

Δύο από τους τραυματίες εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων τους διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Πρόκειται για τον 65χρονο οδηγό του αγροτικού και του 56χρονου συνοδηγού του ΙΧ που ενεπλάκησαν στο ατύχημα. Οι δύο τραυματίες βρίσκονταν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σοβαρή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξή της.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 66χρονος οδηγός του Ι.Χ., διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου» με ελαφρότερα τραύματα, ενώ ο τέταρτος επιβάτης, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Σκηνές σοκ στο σημείο του τροχαίου

Οι πρώτες κλήσεις προς τις αρχές έκαναν λόγο για σφοδρή σύγκρουση και εγκλωβισμένους επιβάτες, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Όσοι βρέθηκαν στο σημείο μιλούν για εικόνες χάους. Διαλυμένες λαμαρίνες, έντονη ανησυχία και αγωνία για την κατάσταση των επιβαινόντων, αλλά και μια επιχείρηση διάσωσης που εξελισσόταν υπό πίεση χρόνου και ισχυρής βροχόπτωσης.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα, ένα αγροτικό όχημα, και ένα σπορ αυτοκίνητο. Στα δύο οχήματα επέβαιναν από δύο άτομα, συνολικά τέσσερις επιβαίνοντες.

troxaio2.jpg

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το αγροτικό όχημα κινούνταν με κατεύθυνση προς το Κατάκολο, ενώ το σπορ Ι.Χ. κινούνταν προς τον Πύργο. Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά την διασταύρωση του Τραγανού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των κινήσεων που οδήγησαν στη μετωπική πρόσκρουση.

Πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός του αγροτικού ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με το διερχόμενο Ι.Χ. Πρόκειται για εκδοχή που βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

troxaio1.jpg

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πύργου συλλέγουν καταθέσεις και αξιολογούν τα δεδομένα από το σημείο, προκειμένου να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

Εγκλωβισμοί και μάχη απεγκλωβισμού

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε προκάλεσε τον εγκλωβισμό επιβατών, κυρίως στο Ι.Χ. όχημα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο τραυματισμένων επιβαινόντων από τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο.

Με πληροφορίες από patrisnews.com

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:58ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: Ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ

00:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ κοντά στην Αμοργό

00:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ανατροπάρα Παρί στον «εμφύλιο» - Προβάδισμα Ντόρτμουντ και Ρεάλ

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Του χαμογέλασε η τύχη και κέρδισε 8.500 ευρώ

23:50ΕΛΛΑΔΑ

«Στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που επλήγησαν, γνωρίζουμε τον κύριο Κώστα...» - Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους της Βιολάντα

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Ρώσοι και Λευκορώσοι θα αγωνιστούν υπό τις εθνικές σημαίες τους - Ανοίγει ο δρόμος για μια ευρύτερη επανένταξη στον παγκόσμιο αθλητισμό

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ρίο οι δύο τραυματίες από το τροχαίο στον Πύργο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Διάσημος μεγιστάνας προσπαθεί να «κερδίσει» την καρδιά της

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Το Κογκρέσο καθαίρεσε τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Χερί

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τέλος» το Κίνημα Δημοκρατίας - Ξαναβαφτίστηκε το κόμμα Κασσελάκη

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Θλίψη - Πέθανε ο πρώην προπονητής των Νάγκετς, Νταγκ Μόου

23:09ΚΟΣΜΟΣ

«Η Τεχεράνη δεν εγκαταλείπει το πυρηνικό πρόγραμμά της, αλλά δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Όταν μια ωραία ιδέα γίνεται εστία μόλυνσης

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το υπουργείο Ναυτιλίας με επείγον σήμα καλεί τα ελληνικά πλοία σε επιφυλακή

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι στο Axios: Ο ουκρανικός λαός δεν θα μου επέτρεπε να παραδώσω εδάφη στη Ρωσία

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:42LIFESTYLE

Ο James Van Der Beek ανανέωσε τους γαμήλιους όρκους με τη σύζυγό του, λίγο πριν φύγει από τη ζωή

22:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Το πανόραμα της διοργάνωσης - Πρόκριση για Μαρούσι και Ολυμπιακό (vids)

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους – Συστάσεις του δήμου προς τους πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:50ΕΛΛΑΔΑ

«Στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που επλήγησαν, γνωρίζουμε τον κύριο Κώστα...» - Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους της Βιολάντα

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για θάνατο μοντέρ Mega Κώστα Κοσμίδη: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Του χαμογέλασε η τύχη και κέρδισε 8.500 ευρώ

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τέλος» το Κίνημα Δημοκρατίας - Ξαναβαφτίστηκε το κόμμα Κασσελάκη

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Φωτογραφία με το όπλο στο χέρι - Ο καυγάς με τον ενοικιαστή και οι πυροβολισμοί

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 112 για την απελευθέρωση υδάτων στα φράγματα του Αχελώου

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Πασχάλης Τερζής: Δεν συναινεί για video clip με χρήση ΑΙ για το τραγούδι με τον Χρήστο Νικολόπουλο

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του Κώστα Τσίρκα, ενός εκ των 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή - «Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη», έγραψε στο τελευταίο του γράμμα

00:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ανατροπάρα Παρί στον «εμφύλιο» - Προβάδισμα Ντόρτμουντ και Ρεάλ

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαζαράκι Πηνείας: Ολόκληρο το χωριό κατολισθαίνει – Δείτε εικόνες από drone

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το υπουργείο Ναυτιλίας με επείγον σήμα καλεί τα ελληνικά πλοία σε επιφυλακή

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικός πυρηνικός ανιχνευτής εξέπεμψε σήμα κινδύνου πάνω από την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ