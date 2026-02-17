Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ρίο οι δύο τραυματίες από το τροχαίο στον Πύργο

Τρία άτομα τραυματίστηκαν στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατακόλου. Για το συμβάν υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών καθώς εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους στο σημείο του ατυχήματος.

Δύο από τους τραυματίες εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων τους διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Πρόκειται για τον 65χρονο οδηγό του αγροτικού και του 56χρονου συνοδηγού του ΙΧ που ενεπλάκησαν στο ατύχημα. Οι δύο τραυματίες βρίσκονταν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σοβαρή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξή της.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 66χρονος οδηγός του Ι.Χ., διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου» με ελαφρότερα τραύματα, ενώ ο τέταρτος επιβάτης, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Σκηνές σοκ στο σημείο του τροχαίου

Οι πρώτες κλήσεις προς τις αρχές έκαναν λόγο για σφοδρή σύγκρουση και εγκλωβισμένους επιβάτες, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Όσοι βρέθηκαν στο σημείο μιλούν για εικόνες χάους. Διαλυμένες λαμαρίνες, έντονη ανησυχία και αγωνία για την κατάσταση των επιβαινόντων, αλλά και μια επιχείρηση διάσωσης που εξελισσόταν υπό πίεση χρόνου και ισχυρής βροχόπτωσης.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα, ένα αγροτικό όχημα, και ένα σπορ αυτοκίνητο. Στα δύο οχήματα επέβαιναν από δύο άτομα, συνολικά τέσσερις επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το αγροτικό όχημα κινούνταν με κατεύθυνση προς το Κατάκολο, ενώ το σπορ Ι.Χ. κινούνταν προς τον Πύργο. Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά την διασταύρωση του Τραγανού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των κινήσεων που οδήγησαν στη μετωπική πρόσκρουση.

Πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός του αγροτικού ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με το διερχόμενο Ι.Χ. Πρόκειται για εκδοχή που βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πύργου συλλέγουν καταθέσεις και αξιολογούν τα δεδομένα από το σημείο, προκειμένου να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

Εγκλωβισμοί και μάχη απεγκλωβισμού

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε προκάλεσε τον εγκλωβισμό επιβατών, κυρίως στο Ι.Χ. όχημα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο τραυματισμένων επιβαινόντων από τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο.

