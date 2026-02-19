Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη σε ραντάρ του «Ελ. Βενιζέλος»

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε και έγιναν οι ανάλογες διαγνωστικές και διαρθρωτικές κινήσεις, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία (ΥΠΑ)

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη σε ραντάρ του «Ελ. Βενιζέλος»
Αποκαταστάθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε νωρίτερα σήμερα στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων στη θέση «Μερέντα» προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπως αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία (ΥΠΑ).

Λόγω της βλάβης προκλήθηκε δυσλειτουργία του εν λόγω συστήματος και προσωρινή μείωση χωρητικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση: «Άμεσα εξειδικευμένο προσωπικό της ΥΠΑ προχώρησε σε διαγνωστικές και διορθωτικές κινήσεις και η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε. Η παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζεται απρόσκοπτα».

Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Για το συμβάν έβγαλε νωρίτερα ανακοίνωση η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας,

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέρει:

«Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, αφού χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό, που η Υ.Π.Α. «αξιολογούσε» από τον Μάϊο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί. Η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες, αφού η μεταφορά δεδομένων από και προς τον λόφο Μερέντα διεκόπη». Αναφέρεται επίσης στο περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, κατά το οποίο -όπως υποστηρίζει- σημειώθηκε ολική απώλεια επικοινωνιών του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.

Κατά την ίδια, μέχρι σήμερα, όπως τονίζει, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για τα αίτια του συμβάντος, ούτε έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης ασφάλειας (safety assessment) ή εκδοθεί επιχειρησιακές οδηγίες διαχείρισης κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι χωρητικότητες των τομέων παραμένουν στο 100%.

Η ΕΕΕΚΕ κάνει λόγο για καθυστερήσεις και σε διαδικασίες προμηθειών. Ειδικότερα, αναφέρεται στο νέο σύστημα ραντάρ (D.P.S.), σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του έχει αυξηθεί στα 160 εκατ. ευρώ, από 76 εκατ. το 2024, χωρίς -όπως υποστηρίζει- να έχουν παρουσιαστεί τεχνικές προδιαγραφές.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη σύμβαση για το σύστημα επικοινωνιών φωνής του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ., η οποία έληξε χωρίς να παραδοθεί το σύστημα, καθώς και σε καθυστερήσεις στη μετεγκατάσταση της Προσέγγισης Αθηνών, λόγω μη ορισμού επιτροπής για τον καθορισμό λειτουργικών προδιαγραφών.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει προβληματισμό για την κατάσταση των υποδομών και καλεί σε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας και της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προτίθενται να λάβουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο για λόγους ασφάλειας, ενώ δηλώνουν ότι δεν θα παράσχουν υπερεργασία κατά την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να τελειώσει η σημερινή νοοτροπία που υπάρχει στην Υ.Π.Α. και την οδήγησε στην παρακμή, ώστε η χώρα να αποκτήσει έναν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας αντάξιο των Ευρωπαϊκών.» καταλήγει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας.

