25η Μαρτίου: Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανα στην Ακρόπολη – Δείτε βίντεο με την έπαρση της σημαίας

Μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας και ελπίδας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

Γιάννης Νικηφοράκης

Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, 25 Μαρτίου 2026.

Στις 08:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών της 25ης Μαρτίου.

Με φόντο το αιώνιο σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, η γαλανόλευκη υψώθηκε περήφανα στον ουρανό της Αθήνας, θυμίζοντας σε όλους τη δύναμη της ενότητας, της εγρήγορσης, της πίστης και της ελευθερίας.

Η τελετή, λιτή αλλά βαθιά συμβολική, απέδωσε τιμή στους αγωνιστές του 1821, που με θάρρος και αυτοθυσία χάραξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία.

Η στιγμή της έπαρσης προκάλεσε συγκίνηση, καθώς η σημαία κυμάτιζε. Σε μία εποχή γεμάτη γεωπολιτικές προκλήσεις, το μήνυμα της ημέρας παραμένει επίκαιρο: Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια απαιτούν ενότητα και πίστη στις αξίες που καθορίζουν την ανθρωπότητα.

09:03SCENARIO

Τα σενάρια στην πολιτική είναι για να διαψεύδονται

09:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι γυναίκες πολεμίστριες της Επανάστασης του 1821: Οι άγνωστες ηρωίδες που έδωσαν τα πάντα για την Πατρίδα

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Η Ασία επιστρατεύει τηλεργασία και άλλες «συνταγές της πανδημίας» για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση

08:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα δημοφιλέστερα brands στην Ιαπωνία – Η Nintendo «κερδίζει» τις εφηβικές ηλικίες

08:18ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανα στην Ακρόπολη – Δείτε το βίντεο με την έπαρση της σημαίας

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρούμπιο για την 25η Μαρτίου: «Η Ελλάδα είναι πολύτιμος σύμμαχος, η στενή μας συνεργασία ενισχύει τη σταθερότητα στη Μεσόγειο»

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Το «σχέδιο 15 σημείων» του Τραμπ για το Ιράν που διαψεύδει η Τεχεράνη

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari vs Mazda: Τι ισχύει με τα δικαιώματα του «Luce»

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα σελίδα στη ΝΕΑΡ: Η προοπτική που βλέπει ο Σακελλαρίδης στην «αριστερή στροφή»

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (25/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 25 Μαρτίου 2026: Όλα τα βλέμματα στην Αθήνα για τη στρατιωτική παρέλαση – Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους μετακινούνται χωρίς εισιτήριο

07:30LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της - «Η κόρη μου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκβιασμού»

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς οι ΗΠΑ εντοπίζουν πυραύλους και drones από το Ιράν - Πλοία, αεροπλάνα και διάστημα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Τέλος τα σχέδια για διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη – Νέα βάση στην επιφάνεια και πυρηνική αποστολή στον Άρη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Αποτρόπαιο έγκλημα στο δάσος της Δαδιάς - Δηλητηρίασαν 12 μαυρόγυπες: «Βρήκαμε κομμάτια ζαρκαδιού εμποτισμένα με φαρμάκι»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο Γιώργος Τσαγκαράκης στη μαραθώνια απολογία του: «Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς»

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υποδέχθηκε τον Μαμντάνι: Συνεργασία για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης στο gov, οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

06:52LIFESTYLE

25η Μαρτίου: Πώς τιμά η TV την εθνική επέτειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης στο gov, οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

07:30LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της - «Η κόρη μου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκβιασμού»

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

08:18ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανα στην Ακρόπολη – Δείτε το βίντεο με την έπαρση της σημαίας

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

06:36ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Η Αθήνα «ξύπνησε» με τους 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 25 Μαρτίου 2026: Όλα τα βλέμματα στην Αθήνα για τη στρατιωτική παρέλαση – Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Η Ασία επιστρατεύει τηλεργασία και άλλες «συνταγές της πανδημίας» για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (26/3)

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ασταμάτητοι οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή – Διπλωματική πρωτοβουλία Τραμπ με σχέδιο 15 σημείων – Απορρίπτει κατηγορηματικά τις διαπραγματεύσεις η Τεχεράνη

05:14ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Γιατί τη σημερινή μέρα τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά;

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το τέλος μιας εποχής: Ο Σαλάχ αποχαιρετά τη Λίβερπουλ που τον έκανε θρύλο

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

00:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο – Κοντά στα Ιωάννινα το επίκεντρο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο Γιώργος Τσαγκαράκης στη μαραθώνια απολογία του: «Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ