25η Μαρτίου: Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανα στην Ακρόπολη – Δείτε βίντεο με την έπαρση της σημαίας

Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, 25 Μαρτίου 2026.

Στις 08:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών της 25ης Μαρτίου.

Με φόντο το αιώνιο σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, η γαλανόλευκη υψώθηκε περήφανα στον ουρανό της Αθήνας, θυμίζοντας σε όλους τη δύναμη της ενότητας, της εγρήγορσης, της πίστης και της ελευθερίας.

Η τελετή, λιτή αλλά βαθιά συμβολική, απέδωσε τιμή στους αγωνιστές του 1821, που με θάρρος και αυτοθυσία χάραξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία.

Η στιγμή της έπαρσης προκάλεσε συγκίνηση, καθώς η σημαία κυμάτιζε. Σε μία εποχή γεμάτη γεωπολιτικές προκλήσεις, το μήνυμα της ημέρας παραμένει επίκαιρο: Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια απαιτούν ενότητα και πίστη στις αξίες που καθορίζουν την ανθρωπότητα.

